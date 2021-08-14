Çelişkili veriler Meclis gündemine taşındı: TÜİK, milyonlarca işsizi rakamlar içinde kaybetmeye çalışıyor

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 09:37

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, CHP Grubu Sözcüsü Ünal Demirtaş, TÜİK’in son açıkladığı işgücü İstatistiklerindeki çelişkiyi Meclis gündemine taşıdı.

Hazine ve Maliye Bakanı yanıtlaması istemi ile bir soru önergesi veren CHP’li Demirtaş yaptığı açıklamada; “TÜİK’in işgücü istatistiklerinde çok ciddi sorunlar var. TÜİK, milyonlarca işsizi rakamlar içinde kaybetmeye çalışıyor. Ancak ortaya çıkan çelişkiler TÜİK’i ele veriyor. Son 5 yıla ilişkin işgücü verilerindeki derin çelişkileri çok yakın bir geçmişte meclis gündemine getirmiştik. Son açıkladıkları işgücü istatistiklerine ilişkin verilerde de büyük çelişkiler var. İstihdam 742 bin kişi artmış ne ilginçtir ki işsizlik istihdamdaki artıştan fazla miktarda-838 bin kişi- düşmüş. İşgücüne dahil olmayan kişi sayısı bir önceki aya göre 183 bin kişi artarken işsizliğin düşmesi mümkün mü?” dedi.

TÜİK VERİLERİ İŞ VE ÇALIŞMA HAYATININ OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, TÜİK’in 10 Ağustos 2021 tarihli ve 12 Temmuz 2021 tarihli İşgücü İstatistikleri Bültenlerindeki verileri hatırlatarak şu ifadelere yer verdi.

“Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 10 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan Haziran 2021 tarihine ait “İşgücü İstatistikleri Bülteni” nde; işgücü 31 milyon 984 bin, istihdam 28 milyon 586 bin, işsiz sayısı 3 milyon 399 bin, iş gücüne dahil olmayan nüfus ise 31 milyon 675 bin kişidir.

TÜİK tarafından 12 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan Mayıs 2021 tarihine ait “İşgücü İstatistikleri Bülteni” nde; işgücü 32 milyon 81 bin, istihdam 27 milyon 844 bin, işsiz sayısı 4 milyon 237 bin, işgücüne dahil olmayan nüfus ise 31 milyon 482 bin kişi olarak açıklanmıştır.

TÜİK’in açıkladığı son iki “İşgücü İstatistikleri Bültenleri” ne göre; işgücü 97 bin kişi düşmüş, istihdam ise 742 bin artmıştır. Ancak ilginç bir şekilde işsiz sayısı, 838 bin kişi azalmıştır.

Bunun yanında, Haziran ayında, işgücüne dahil olmayan nüfusta bir artış yaşanmıştır. İşgücüne dahil olmayan nüfus Mayıs ayına göre;183 bin kişi artarak, 31 milyon 675 bin kişi olmuştur. TÜİK tarafından işgücüne dahil olmayan nüfus iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ile iş bulma ümidi olmadığı için iş aramayanlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla işgücüne dahil olmayan nüfusun işsiz sayısına eklenmemesi, TÜİK’in ülkemizdeki işsizlik sorununu küçültme çabasından kaynaklanmaktadır."

İŞSİZLİK SORUNU KANGREN HALİNE GELDİ

TÜİK’in açıkladığı işgücü verilerinin işsizlik sorununun çözülmesi açısından önemli olduğuna vurgu yapan Ünal Demirtaş “TÜİK’in açıkladığı tüm verilerin doğru olduğu kabul edilse bile işgücüne dahil olmayan nüfustaki artış ile düşen iş gücü nüfusu toplam 280 bin kişi yapmaktadır. İstihdamdaki artış da göz önüne alınarak yapılacak bir hesaplamada bile işsiz sayısının çok daha yüksek çıkması gerekmektedir. Ancak TÜİK’in son iki işgücü istatistikleri bülteni değerlendirildiğinde, artan 742 binlik istihdama karşın işsiz sayısının nasıl 838 bin kişi düştüğünü açıklayacak bir veri bulunmamaktadır.Oysa işgücü istatistiklerinin doğru bir şekilde hesaplanması, sorunu çözmeye yönelik istihdam politikalarının oluşturulması ve ülkemizde kangren haline gelen işsizlik sorunun çözülmesi açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

İŞSİZLİK, İSTİHDAMDAKİ ARTIŞTAN DAHA FAZLA DÜŞER Mİ?

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi;

1)Türkiye İstatistik Kurumu’nun 12 Temmuz 2021 ve 10 Ağustos 2021 tarihli işgücü istatistik bültenlerinde yer alan bilgilere göre; istihdam 724 bin kişi artarken, işsizlik nasıl 838 bin kişi düşmüştür?

2) Türkiye İstatistik Kurumu’nun 12 Temmuz 2021 ve 10 Ağustos 2021 tarihli işgücü istatistik bültenlerinde yer alan bilgilere göre; 2021 yılı Mayıs ayına göre işgücüne dahil olmayan nüfus 183 bin kişi artarken, aynı dönemde işsizliğin düşmesi normal midir?

3)Türkiye İstatistik Kurumu’nun 12 Temmuz 2021 ve 10 Ağustos 2021 tarihli işgücü istatistik bültenlerinde yer alan bilgilere göre; düşen işsiz sayısı ile istihdam edilen kişi sayısından 96 bin kişi fazladır. İşsiz sayısının istihdam edilen sayısından daha fazla düşmesi iş ve çalışma hayatının olağan akışına uygun bir durum mudur?

4)Türkiye İstatistik Kurumu tarafından iş bulma ümidi olmadığı için iş arayamayanlar ile iş aramayıp çalışmaya hazır olanların işsizlik rakamlarına dahil edilmemesinin nedeni nedir? Bu kişiler işsiz değil midir?

5)Türkiye İstatistik Kurumu’nun özellikle son dönemde yayımladığı işgücü istatistiklerine ilişkin verilerindeki çelişki ve tutarsızlıkların nedeni nedir?



































