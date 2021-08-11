TÜİK, haziranda açıklaması gereken ölüm nedeni verilerini hâlâ paylaşmadı

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında açıklanması gereken 2020 yılına ait ölüm ve ölüm nedeni verilerini hâlâ paylaşmazken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da “2020’de kaç kişi kalp krizinden öldü?” gibi sorular içeren önergelere verdiği yanıtta, söz konusu bilgilerin “TÜİK’ten istenmesi gerektiğini” belirtti. Koca’nın yanıtını değerlendiren CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, “TÜİK’in duyurduğu tarihte bu açıklamayı yapması gerekirdi. Demek ki verilerle oynuyor. Bakanlığın da böyle bir cevap vermesi uygun değil” dedi.

Türkiye’de kalp rahatsızlığı olan ya da kronik hastalığı bulunan yurttaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle hastaneye gidişlerini ertelemek zorunda kaldı. Bu nedenle yaşanan can kayıplarının çok fazla olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran’da düzenlenen bilim kurulu toplantısında, “Salgın süresince salgından yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik. Ertelenen sağlık hizmetleri sebebiyle yaşadığımız kayıp ise bundan çok daha büyük” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine gözler, 24 Haziran’da ölüm ve ölüm nedeni verilerini açıklaması beklenen TÜİK’e çevrildi. Ancak TÜİK, “çalışmalar henüz tamamlanmadığı için” bu açıklamayı ertelediğini duyurdu. CHP’li milletvekilleri verdikleri ayrı önergelerle, kaç kişinin kalp krizinden yaşamını yitirdiğini, kaç kişinin kronik hastalıktan öldüğünü ve kaç kişinin intihar ettiğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu. Tüm önergelere aynı yanıtı veren Koca, “bu bilgileri açıklamakta sorumlu olan kurumun TÜİK olduğunu” belirtti. Koca, “Söz konusu bilgilerin TÜİK’ten talep edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.

Önergesine aldığı yanıta ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, “TÜİK’in duyurduğu tarihte bu açıklamayı yapması gerekirdi. Demek ki verilerle oynuyor. Geçmiş yıllara uydurmaya çalışılıyor. Bakanlığın da böyle bir cevap vermesi uygun değil” yorumunu yaptı. “Biz korona salgınının başında Covid hastalarıyla kronik hastaların bulunduğu hastanelerin ayrılmasını talep etmiştik” diyen Şahin, “Çünkü, diyalizdeki hastalar, şeker hastalığı bulunanlar, kalp rahatsızlığı olanlar hastanelere gidemedi. Kimi hastalar ‘virüs var’ diyerek hastaneye gidemedi, kimileri de yine aynı nedenden hastaneye alınamadı. Ben önceki yıllara göre kronik hasta sayısının arttığını düşünüyorum. Bunu bakan da bilim kurulu sonrası açıklamasıyla teyit ediyor” dedi.