Celta Vigo Emre Mor’u göndermek istiyor
İspanya La Liga’da Celta Vigo forması giyen Emre Mor’un takımdan gönderilmek istendiği belirtildi.
Marca’da yer alan haberde, Celta Vigo’nun Emre Mor’u takımdan göndermek istediği ifade edildi. İspanyol ekibinin maaş bütçesinde yer açabilmek için milli oyuncuya kulüp aradığı belirtildi.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR
2017 yılında Borussia Dortmund’dan Celta Vigo’ya 13 milyon Avro karşılığında transfer olan Emre Mor’un herhangi bir takımla anlaşamaması halinde sözleşmesinin feshedilebileceği ifade edilirken gelen tüm tekliflerin değerlendirileceği kaydedildi.
KAMP KADROSUNDA YER ALMADI
Haberde, Emro Mor’un sezon öncesi kamp kadrosuna dahil edilmediği ve çalışmalarını tek başına sürdürdüğü belirtildi.
2019 yılında Galatasaray’a kiralık olarak transfer olan milli oyuncu geçtiğimiz yılı Olympiakos’ta geçirmişti.
İspanyol ekibiyle 52 maça çıkan genç oyuncu 2 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı. 23 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
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