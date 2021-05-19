Celta Vigo'daki geleceği belirsiz olan Emre Mor, sakatlığını atlattı
Celta Vigo forması giyen ve kendisine kulüp bulmasının istendiği iddia edilen Emre Mor, üç ay süren sakatlığını atlattı.
La Liga takımlarından Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'un 3 ay süren sakatlıktan çıktığı bildirildi.
Celta Vigo Kulübü, mart ayında başlayan kas ağrısıyla ilgili şikayeti sonrasında 8 Nisan'da ameliyat olan Emre Mor'un sakatlığının sona erdiğini ve futbolcunun takımla birlikte çalışmalara başladığını duyurdu. Bu sezon son resmi maçını 24 Ocak'ta Eibar'a karşı oynayan Emre, daha sonra üç karşılaşmada yedek beklemiş ve ardından sakatlık sorunu yaşamıştı.
İspanyol basını, 23 yaşındaki Emre Mor'un kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen, teknik direktör Eduardo Coudet'in 2021-2022 sezonu planına girmediğini yazdı. Celta Vigo'nun gelecek sezon kendisiyle devam etmeyeceğini Emre Mor'a ilettiği, Türk futbolcunun kulüp aradığı iddia edildi.
Celta Vigo'ya kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak Ağustos 2017'de gelen Emre, 2019-2020 sezonunda bir dönem Galatasaray'da ve ardından Olympiakos'da kiralık olarak forma giymişti.
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