Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç, Le Mans'ta podyuma çıktı

16 Mayıs 2021 Pazar, 17:55

Türk yarışçı Cem Bölükbaşı, Avrupa Le Mans serisinin ikinci yarışı olan Red Bull Ring'de LMP3 sınıfında Eurointernational takımı ile ikinciliğe ulaştı. Bölükbaşı, yarışı birinci sıradaki Cool Racing ekibinin 0.117 saniye gerisinde tamamladı. 23 yaşındaki yarışçı, bu kategoride ilk kez podyuma çıkmış oldu.

LMP2 Pro/Am kategorisinde ise bir diğer Türk yarışçı Salih Yoluç'un parçası olduğu Racing Team Turkey, yarışı ikinci tamamladı. Dün yapılan sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan temsilcimiz, genel klasmanda ise dördüncü sırayı aldı.

"İNANILMAZ BİR YARIŞTI"

Yarış sonrası ikincilik kupasını alan Cem Bölükbaşı, yarışın ardından Juventus forması giyen ve kendisine sponsor olan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın markası olan Team Demiral'ın tişörtü ve Türk bayrağı ile poz verdi. Bölükbaşı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Evet, evet, evet! İnanılmaz bir yarıştı, 2 saat aralıksız sürmeyi ilk defa tecrübeledim ve her saniyesi ayrı zevkliydi. Sadece 0.1 saniye farkla 2. olduk, ilk Le Mans Avrupa Şampiyonası yarışımda podyuma çıktım. Bu haftasonunu mümkün kılan herkese çok çok teşekkürler."

Bölükbaşı, açıklamasının sonunda Merih Demiral'a teşekkür etti. Paylaşım şu şekilde:







