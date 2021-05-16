Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Spor Toto SK şampiyon oldu
Hentbol Erkekler Süper Lig'inde Spor Toto SK, Nilüfer Belediyespor ile oynadığı müsabakadan 28-24 galip ayrılarak 40 puanla şampiyonluğa ulaştı.
Hentbol Erkekler Süper Lig şampiyonu Spor Toto SK oldu.
Yirmi iki hafta süren Erkekler Süper Lig'in son haftasında lider Spor Toto SK, Nilüfer Belediyespor ile mücadele etti.
Bursa Üçevler Spor Salonu'nda oynanan bu müsabakanın ilk 10 dakikalık bölümü karşılıklı gollerle geçerken, bu dakikadan itibaren skoru lehine çeviren Nilüfer Belediyespor 18. dakikada farkı 4 sayıya çıkardı: 9-5.
İlk yarının son bölümlerinde toparlanan Spor Toto SK, farkı azaltırken, devre 14-13 Nilüfer Belediyespor üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarının ilk 10 dakikalık kısmı her iki takımın karşılıklı bulduğu gollerle geçerken, Spor Toto hücumda etkili olarak farkı açmaya başladı.
Farkı 4 sayıda tutan Spor Toto SK, maçı da 28-24 kazanarak, puanını 40 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı.
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