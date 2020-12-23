Cem Yılmaz'dan Orhan Kural mesajı

Komedyen Cem Yılmaz, yaşamını yitiren Prof. Dr. Orhan Kural için sosyal medya hesabı Twitter'dan başsağlığı mesajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2020 Çarşamba, 10:27
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Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti...

Koronavirüs nedeniyle 28 Kasım’da hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Orhan Kural, 9 Aralık’tan beri de yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Cem Yılmaz, Orhan Kural’ın hayatını kaybetmesinin ardından “Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural'a cok üzüldüm.Huzur içinde yatsın sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum” mesajını paylaştı.


Sigara karşıtlığı ile bilinen Orhan Kural, Cem Yılmaz'la yaşadığı tartışma ile de uzun süre konuşulmuştu. Prof. Dr. Orhan Kural’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini hedef alarak kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla ünlü komedyen Cem Yılmaz’a açtığı 10 bin liralık tazminat davası reddedilmişti.


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