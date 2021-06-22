Cemaatlerin hedefindeki ilahiyatçı Mustafa Öztürk isyan etti

22 Haziran 2021 Salı, 14:30

Katıldığı konferanslarda cemaat ve tarikatlara yönelik eleştirileri nedeniyle hedef haline getirilen Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Karar gazetesindeki yazarlığına son verdiğini açıkladı.

Instagram hesabından açıklamalarda bulunanan Mustafa Öztürk, "Tefsir çalışmasını bıraktım. Karar gazetesinde yazmayı bıraktım. Medyascope programını da bıraktım" ifadelerini kullandı.

"Cinnet noktasındayım" diyen Mustafa Öztürk'ün açıklaması şöyle:

NE OLMUŞTU?

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi olan Mustafa Öztürk günlerce hedef gösterilmişti. Öztürk, üniversitedeki görevini bırakma kararı alarak emekliliğini istemişti.



Siyasal islamcı çevreler ve bazı dini yapılanmaların hedefinde olan ilahiyatçı Prof. Dr. Öztürk, aldığı davet üzerine akademik çalışmalarını yürütmek için Almanya'ya gitmişti.

