Cemaatlerin hedefindeki ilahiyatçı Mustafa Öztürk isyan etti
Katıldığı konferanslarda cemaat ve tarikatlara yönelik eleştirileri nedeniyle hedef haline getirilen Prof. Dr. Mustafa Öztürk, sosyal medya hesabından isyan etti.
Katıldığı konferanslarda cemaat ve tarikatlara yönelik eleştirileri nedeniyle hedef haline getirilen Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Karar gazetesindeki yazarlığına son verdiğini açıkladı.
Instagram hesabından açıklamalarda bulunanan Mustafa Öztürk, "Tefsir çalışmasını bıraktım. Karar gazetesinde yazmayı bıraktım. Medyascope programını da bıraktım" ifadelerini kullandı.
"Cinnet noktasındayım" diyen Mustafa Öztürk'ün açıklaması şöyle:
NE OLMUŞTU?
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi olan Mustafa Öztürk günlerce hedef gösterilmişti. Öztürk, üniversitedeki görevini bırakma kararı alarak emekliliğini istemişti.
Siyasal islamcı çevreler ve bazı dini yapılanmaların hedefinde olan ilahiyatçı Prof. Dr. Öztürk, aldığı davet üzerine akademik çalışmalarını yürütmek için Almanya'ya gitmişti.
Video Haberler
- Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı
- Kartal Sahil'de feci kaza! Bir anda kendini yerde buldu
- At Floransa'nın ünlü meydanını birbirine kattı
- Baskın anı kamerada! Ceza yağdı
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
En Çok Okunan Haberler
- Dündar'dan Özdil'e: Yazıklar olsun, mezarıma gelme
- AKP, 2023 seçimleri için endişeli
- Erdoğan'ın sözlerine tepkiler sürüyor
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni kararlar
- Çakıcı'dan 'Kıbrıs' ve 'eroin baronluğu' açıklaması
- Sosyal medyada büyük tepki
- Çin Merkez Bankası'ndan kripto para kararı
- CHP'li Belediye Başkanı'na saldırı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Atatürklü yanıt
- 'AKP, Erdoğan sonrası döneme hazırlanıyor'