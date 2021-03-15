Hedefteki ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk Türkiye'yi terk etti: "Tez danışmanlıklarımı Cübbeli ile tacizci Nurullah'a devrettim"

15 Mart 2021 Pazartesi, 14:43

Siyasal islamcılar tarafından hedef gösterilip ölümle tehdit edilen ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki öğretim görevliliğinden istifa etmişti.



Almanya'daki Münster Wilhelm Üniversitesi'nin İslam Teolojisi bölümünden davet alan Prof. Dr. Öztürk, akademik çalışmalarına devam etmek için bu sabah Almanya'ya gitti.

Uçağa binerken, Instagram hesabından "Artık gidelim… Yerli ve milli tımarhanede herkese ruh sağlığı dilerim" diye paylaşım yapan Prof. Dr. Öztürk, paylaşımına şu notu da ekledi:

"Doktora tez danışmanlıklarımı Cübbeli ile Sakarya'daki tacizci Nurullah'a devrettim. İlahiyat işleri artık onlara teslim."





Prof. Dr. Mustafa Öztürk, uzun süre önce doktora öğrencileriyle yaptığı dersin gizli kayda alınarak sosyal medya üzerinden yayımlanması sonrasında, "Allah kelamını inkar ediyor" denilerek linçe uğramıştı.

Öztürk, sosyal medyada uğradığı lincin ardından 3 Aralık 2020'de emeklilik başvurusunu sosyal medya hesabından yayımlayarak "Bugün itibariyle akademiye, akademisyenliğe ve ilahiyat alemine veda ediyorum. Artık yeter. Benden bu kadar" ifadesini kullanmıştı.