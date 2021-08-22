Cemal Enginyurt böyle tepki gösterdi: Halk TV'nin önünden geçen dayak yiyor
Demokrat Parti (DP) Milletvekili Cemal Enginyurt, "Halk TV'nin önünden geçen dayak yiyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Demokrat Parti (DP) Milletvekili Cemal Enginyurt, Halk TV sunucusu Özlem Gürses ve İsmail Saymaz'a seslenerek "Beni yayına çağırmayın. Allah muhafaza! Sizin mahalle tehlike arz ediyor. Şaka bir yana, şiddetin her türlüsünü kınıyorum" ifadelerini kullandı.
Enginyurt, paylaşımında şunları kaydetti:
"Halk TV'nin önünden geçen dayak yiyor. @ismailsaymaz ve @OzlemGurses beni yayına çağırmazsanız(!) memnun olurum. Allah muhafaza! Sizin mahalle tehlike arz ediyor. Şaka bir yana, şiddetin her türlüsünü kınıyorum. Kime karşı,kimden gelirse gelsin. Dayak değil, fikirler konuşsun."
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