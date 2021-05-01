Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken 1 Mayıs mesajı: Yıkılsın bu devran!
MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye katılan Cemal Enginyurt, doğal gaz zamlarına tepki göstererek, "Yıkılsın bu devran, yaşasın 1 Mayıs" paylaşımı yaptı.
MHP'de milletvekilliği yaptığı dönemde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yönelik eleştirileri nedeniyle MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, DP'ye geçti. Enginyurt, DP'ye geçtikten sonra iktidara sert eleştiriler yöneltmeye başladı. Son olarak 1 Mayıs mesajı da paylaşan Enginyurt, "Yıkılsın bu devran" dedi.
Enginyurt'un paylaşımı şöyle:
"Doğal gaza zam yapan çok zekiymiş! Tam kapanmada herkes evde olunca, tüketim fazla kazançları da artar diye düşünmüş. İşiniz gücünüz hinlik, tuzak, zam, zulüm. Yıkılsın bu devran, yaşasın 1 Mayıs."
Enginyurt bir diğer paylaşımında, "Tam kapanma var, işçi çalışmaya devam ediyor. Bugün 1 Mayıs bayramı. İşçi ağlamaya devam ediyor. Bayramı bayram gibi yaşayamayan işçi kardeşlerim, elbet bu devran dönecek. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun" dedi.
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