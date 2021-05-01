Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken 1 Mayıs mesajı: Yıkılsın bu devran!

MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye katılan Cemal Enginyurt, doğal gaz zamlarına tepki göstererek, "Yıkılsın bu devran, yaşasın 1 Mayıs" paylaşımı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2021 Cumartesi, 11:12
Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken 1 Mayıs mesajı: Yıkılsın bu devran!
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MHP'de milletvekilliği yaptığı dönemde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yönelik eleştirileri nedeniyle MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, DP'ye geçti. Enginyurt, DP'ye geçtikten sonra iktidara sert eleştiriler yöneltmeye başladı. Son olarak 1 Mayıs mesajı da paylaşan Enginyurt, "Yıkılsın bu devran" dedi.

Enginyurt'un paylaşımı şöyle:

"Doğal gaza zam yapan çok zekiymiş! Tam kapanmada herkes evde olunca, tüketim fazla kazançları da artar diye düşünmüş. İşiniz gücünüz hinlik, tuzak, zam, zulüm. Yıkılsın bu devran, yaşasın 1 Mayıs."

Enginyurt bir diğer paylaşımında, "Tam kapanma var, işçi çalışmaya devam ediyor. Bugün 1 Mayıs bayramı. İşçi ağlamaya devam ediyor. Bayramı bayram gibi yaşayamayan işçi kardeşlerim, elbet bu devran dönecek. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun" dedi.


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