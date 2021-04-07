Cemal Enginyurt ve Abdurrahman Uzun birbirine girdi: AKP'liyim de, çıkıp da gazeteciyim deme bana!

07 Nisan 2021 Çarşamba, 09:46

Enginyurt, amirallere "darbeci" denilmesini sert sözlerle eleştirirken araya giren Abdurrahman Uzun "size kimse bir şey demiyor" dedi. Bunun üzerine Enginyurt "Sen kimsin, senden bahsetmiyorum ülkenin Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söylüyor herkes de aynı şeyi söylüyor. Herkes dilini düzeltsin." dedi.

Uzun'un araya girmesine engel olmak isteyen Enginyurt "Sıran gelince konuş, ben bitireceğim" dedi. Bunun üzerine Uzun "Siz bize burada böyle diyemezsiniz" deyince Enginyurt "Sen kimsin ben hükümete söylüyorum" dedi. Bunun üzerine gazeteci olduğunu söyleyen Abdurrahman Uzun'a "AKP'li misin?" diyen Enginyurt "Evet" cevabını alınca "O zaman bana AKP'liyim de gazeteciyim diye çıkma." dedi.