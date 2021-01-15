Cemal Enginyurt’tan organize saldırılara ilişkin açıklama

15 Ocak 2021 Cuma, 22:30

Türkiye'de 24 saat içinde üç ayrı muhalif isme yönelik saldırı yaşandı. KRT TV programcısı Avukat Afşin Hatipoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu kimliği belirsiz gruplarca yapılan saldırıların hedefi oldu. Saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ, yaptığı açıklamada Bahçeli hakkında söylediği ifadelere işaret ederek, "Bu tweetlerin bedeli ödenmiştir" dedi.

Saldırıların ardından bir kınama da eski MHP'li Milletvekili Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurttan geldi. Enginyut sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na acil şifalar diliyor, kendilerine yönelik saldırıları kınıyorum. Failler hukuk önünde hesap vermeli ve şiddet cezasını çekmelidir" ifadelerini kullandı.