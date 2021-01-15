Cemal Enginyurt’tan organize saldırılara ilişkin açıklama
Eski MHP'li Milletvekili DP'li Cemal Enginyurt, Özdağ, Hatipoğlu ve Uğuroğlu'na yönelik saldırıları kınadı. Özdağ açıklamasında MHP Lideri Devlet Bahçeli hakkındaki açıklamalarına işaret etmişti.
Türkiye'de 24 saat içinde üç ayrı muhalif isme yönelik saldırı yaşandı. KRT TV programcısı Avukat Afşin Hatipoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu kimliği belirsiz gruplarca yapılan saldırıların hedefi oldu. Saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ, yaptığı açıklamada Bahçeli hakkında söylediği ifadelere işaret ederek, "Bu tweetlerin bedeli ödenmiştir" dedi.
Saldırıların ardından bir kınama da eski MHP'li Milletvekili Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurttan geldi. Enginyut sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na acil şifalar diliyor, kendilerine yönelik saldırıları kınıyorum. Failler hukuk önünde hesap vermeli ve şiddet cezasını çekmelidir" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- KONDA'dan seçim anketi: MHP'ye şok!
- 'Hangi önceliğe göre aşı oldunuz?' sorusuna tuhaf yanıt
- Peş peşe yapılan saldırılara Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
- Çirkin saldırılar art arda geldi
- Davutoğlu'ndan 'Özdağ'a saldırı' açıklaması
- Özdağ saldırının nedenini açıkladı
- Endonezya’da ikinci karakatu içi boş halde bulundu
- AKP'li isimlerden skandal aşı sohbeti
- Reklam gelirleri kesilen Sabah'ta yeni gelişme!
- Emeklilerin maaş farkı ne zaman yatacak?
Video Haberler
- CHP'li Özel AKP'nin trol ağının işleyişine dikkat çekti
- 2 farklı aşı vurulmaya gerek var mı? sorusuna yanıt
- Kasabın anlattıkları Durum gerçekten vahim dedirtti
- HES kodu açıklaması: Katılım istenilen oranda değil
- Sinovac aşısının etkinlik oranına ilişkin açıklama
- TRT Spor spikerinin sorusu sosyal medya gündem oldu
- Eğlence programına köylünün dertleri damga vurdu
- İstanbullular dikkat! Tanınan süre bugün doluyor
- Silahlı kavganın görüntüsü ortaya çıktı: 1 ölü
- İstanbullular kara hazırlıksız yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- KONDA'dan seçim anketi: MHP'ye şok!
- 'Hangi önceliğe göre aşı oldunuz?' sorusuna tuhaf yanıt
- Peş peşe yapılan saldırılara Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
- Çirkin saldırılar art arda geldi
- Davutoğlu'ndan 'Özdağ'a saldırı' açıklaması
- Özdağ saldırının nedenini açıkladı
- Endonezya’da ikinci karakatu içi boş halde bulundu
- AKP'li isimlerden skandal aşı sohbeti
- Reklam gelirleri kesilen Sabah'ta yeni gelişme!
- Emeklilerin maaş farkı ne zaman yatacak?