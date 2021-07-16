Cengiz Bozkurt'tan 'Leyla ile Mecnun' paylaşımı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi

16 Temmuz 2021 Cuma, 12:12

TRT 1'de 2011-2013 yılları arasında yayımlanan absürt komedi türündeki 'Leyla ile Mecnun', 8 yıl önce sona ermesine rağmen Türkiye'de en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Dizinin yayımlanmaya başlayacak yeni bölümleri ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan ve Osman Sonant'ın paylaştığı dizinin yeniden çekileceği ve Exxen'de yayımlanacağı geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı.

"8 YIL ÖNCE BIRAKILDIĞI GİBİ..."

Çekimleri devam eden 'Leyla ile Mecnun'un setinden yeni kare dizide 'Erdal Bakkal'a hayat veren Cengiz Bozkurt'tan geldi. Rol arkadaşları Ali Atay ve Serkan Keskin'le poz veren Bozkurt, paylaşımına "Yeni baggaldayız ama her şey aynı. Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi. Tek derdimiz sıccah, onun dışında eğleniyoruz" notunu düştü.

Geçen ay afiş çekimi için bir araya gelen ekip, dizinin yönetmeni Onur Ünlü ve senarist Burak Aksak'la birlikte toplantı yapmıştı. Oyuncular ve ünlü yonetmen, ilk toplantıdan fotoğrafları sosyal medyadan yayımlamıştı.