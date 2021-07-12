Survivor ikincisi Yiğit Poyraz'a Acun Ilıcalı'dan teklif gitti: 'Leyla ile Mecnun' iddiası
Survivor 2021'de İsmail Balaban'la finale kalarak ikinci olan Yiğit Poyraz'ın, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital yayın platformu Exxen'de yeniden yayımlanmaya başlayacak olan 'Leyla ile Mecnun' dizisinde rol alacağı ileri sürüldü.
TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor yarışmasında başarısıyla finale kalan ancak şampiyonluğu güreşçi İsmail Balaban'a kaptıran Yiğit Poyraz'ın, oyunculuğa adım atmaya karar verdiği iddia edildi.
'LEYLA İLE MECNUN' İDDİASI
Yiğit Poyraz'ın, Acun Ilıcalı'ın sahibi olduğu dijital yayın platformu Exxen'de, yeniden izleyicisiyle buluşacak olan Leyla ile Mecnun dizisinde ekranlarda olacağı öne sürülüyor. Acun Ilıcalı'nın diziyle ilgili teklifine Yiğit Poyraz'ın sıcak baktığı da konuşulanlar arasında.
Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı dizinin çekimleri geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un Kireçburnu semtinde başlamış ve dizinin yeni Leyla'sının ise son olarak Masumiyet'te rol alan Deniz Işın olduğu açıklanmıştı.
Video Haberler
- Artvin'de Off Road yarışları nefes kesti
- Aracın çocuğa çarpma anı kamerada
- Balıkesir'in Edremit ilçesinde domuzlar Kazdağları'ndan
- Doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- 'Türkiye'de bir ilk' diyerek paylaştı
- Antalya'da kaydedildi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Soylu'ya ilişkin canlı yayında çarpıcı iddia!
- Çok konuşulacak Bahçeli videosu
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye'de Delta varyantı nedeniyle ilk yasak geldi!
- Simide zam!
- Cumhur İttifakı'nda 'çözüm süreci' krizi
- 14 bin maaş alan kaymakamın 9 bin TL'lik ayakkabısı
- Sedat Peker'den yeni 'Süleyman Soylu' paylaşımları
- AKP ve MHP'nin oyları son 6 ayda eridi
- Ağaç kesme tartışmasında oğlunu öldürdü
- Kayseri'de 'sarıkız örümceği' tedirginliği
- Sağıroğlu'ndan kendisini hedef alan Hilal Kaplan'a tepki
- Trabzonspor’un eski başkanından Güneş’e sert sözler