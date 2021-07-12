Survivor ikincisi Yiğit Poyraz'a Acun Ilıcalı'dan teklif gitti: 'Leyla ile Mecnun' iddiası

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 09:18

TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor yarışmasında başarısıyla finale kalan ancak şampiyonluğu güreşçi İsmail Balaban'a kaptıran Yiğit Poyraz'ın, oyunculuğa adım atmaya karar verdiği iddia edildi.

'LEYLA İLE MECNUN' İDDİASI

Yiğit Poyraz'ın, Acun Ilıcalı'ın sahibi olduğu dijital yayın platformu Exxen'de, yeniden izleyicisiyle buluşacak olan Leyla ile Mecnun dizisinde ekranlarda olacağı öne sürülüyor. Acun Ilıcalı'nın diziyle ilgili teklifine Yiğit Poyraz'ın sıcak baktığı da konuşulanlar arasında.

Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı dizinin çekimleri geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un Kireçburnu semtinde başlamış ve dizinin yeni Leyla'sının ise son olarak Masumiyet'te rol alan Deniz Işın olduğu açıklanmıştı.