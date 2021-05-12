Cengiz, Limak ve Rönesans'a toplam 842 milyon TL'lik yeni ihale

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 10:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘beşli çete’ olarak andığı şirketler, bakanlıkların açtığı ihalelerde ipi göğüslemeye devam ediyor.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Karayolları Genel Müdürlüğü, 1 Nisan tarihinde “Yusufeli (Artvin-Erzurum) Ayrımı Devlet Yolu İkmal İnşaatı İşi” adı altında bir ihale düzenledi.

BirGün'ün haberine göre, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapılan ihale, tam 208 milyon 929 bin TL’ye Limak İnşaat’a verildi. Yusufeli Baraj Gölü altında kalan yolların yeniden yapılması için düzenlendiği açıklanan yol inşaatı için düzenlenen ilk ihale de tam 650 milyon TL’ye yine Limak İnşaat’a verilmişti.

MEHMET CENGİZ'İN ORTAĞINA İHALE

Karayolları Genel Müdürlüğü, 30 Mart'ta “Kiğı-Yedisu Yolu İkmal İnşaatı İşi” adı altın bir ihale düzenledi. Yine Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapılan ihale tam 630 milyon 807 bin TL’ye Özaltın İnşaat’a verildi.

Özaltın İnşaat'ın Cengiz İnşaat ortaklığıyla Kalehan Enerji adı altında ikinci inşaat şirketi de bulunuyor. Öte yandan, Özaltın İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaltın’ın ismi 17-25 Aralık operasyonunda da geçiyor. Özaltın, 25 Aralık operasyonunda hazırlanan 41 kişilik gözaltı listesinde yer alıyordu.

SARAY'IN MÜTEAHHİDİ DE İHALEYİ KAPTI

Kamu İhale Bülteni’nde 24 Mart'ta açıklanan ihale sonucuna göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 21 Nisan’da ikiye bölünen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “2021 Yılı Elektrik Enerjisi” ihalesi de yabancıya gitmedi.

İhaleyi 2 milyon 614 bin TL teklif veren Rönesans Holding’e bağlı Rönesans Elektrik Enerji Şirketi’nin aldığı açıklandı. Rönesans Holding, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sarayı, MİT Yerleşkesi, Okluk Yazlık Sarayı ve birçok şehir hastanesinin de müteahhidi.