Tekrarlanan metro ihalesi, 342 milyon lira daha fazla fiyatla yine aynı şirketlere verildi

09 Mayıs 2021 Pazar, 16:44

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Emek-Şehir Hastanesi metro hattının tekrarlanan ihalesinin tam 342,8 milyon lira zamla yine aynı şirkete verilmesine ateş püskürdü.

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın bu hat için 600 milyon lira maliyet hesaplayıp kamuoyuna duyurduğunu hatırlatan Karaca, “Bu hat 1.6 milyar liraya ihale edilince, maliyetin yaklaşık üçe katlanmasına itiraz etmiştik. İhale tekrarlandı ve bu kez 1 milyar 950 milyon 628 bin 508 liraya yine aynı şirkete verildi, maliyet de 3 kattan fazlası oldu. Hâlbuki ihale yandaş şirketlere zam vermek için değil, rekabet oluşturup indirim almak için yapılır. AKP iktidarının ülkeyi ve bütçeyi nasıl kötü yönettiği, halkın parasını nasıl çarçur ettiği, yandaşa nasıl peşkeş çektiği bir kez daha tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır” dedi.

“DOLAR BAZINDA DA YÜZDE 14 ARTIŞ VAR”

İsmet Karaca, AKP hükümetinin şeffaflıktan kaçınması nedeniyle ihale detaylarına zorlukla ulaşılabildiğini belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin parasızlıktan yatırım yapamaz duruma düşürülmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı üstlenilen ve daha sonra idari yargı kararıyla iptal edilen Bursaray Emek-Şehir Hastanesi hattı için 2020 ekim ayında yapılan ilk ihalenin 1 milyar 607 milyon 824 bin liraya sonuçlandığını, nisan ayı başında da projenin temelinin atıldığını hatırlatan Karaca şunları söyledi:

“Söğüt İnşaat-Taşyapı İnşaat ortaklığına verilen ihale o tarihteki kurla 204 milyon dolar iken ve bu rakam bile benzer projelerle karşılaştırdığımızda en az yüzde 30 pahalıyken, ihale birkaç gün önce tekrarlandı, rekabet koşulları yine oluşturulmadı ve bu kez 1 milyar 950 milyon liraya yani bugünkü kurla 233 milyon dolara aynı şirketlere verildi. Danıştay’ın Kamu İhale Kanunu 21-maddesi kapsamında yapılamayacağına hükmettiği ihale, açık ihale yerine Bakanlığın yine aynı yöntemde ısrar etmesi nedeniyle yine 21-b’ye dayanılarak yine pazarlık usulüyle yapılmıştır. Değişen hiçbir şey yok ama tekrarlanan bu ihalede ne oldu da dolar bazında yüzde 14 zam yapıldı? Ne oldu da maliyet bizim paramızla 342,8 milyon lira, bugünkü resmi kurla döviz bazında 29 milyon dolar arttı? Melih Gökçek’in başkanlığı döneminde en fazla ihale verdiği şirketlerden olan Söğüt İnşaat ile ortağı Taşyapı’nın kasalarına aktarılacak para tam 342,8 milyon lira artırıldı. Fahiş fiyatlı ihaleyi iptal eden Danıştay kararı bile AKP Hükümetinin kasıtlı tutumu nedeniyle yandaşların işine yarar hale dönüştürülmüştür. AKP hükümeti artık iyice sevk ve idareyi kaybetmiştir. Bu durumun başka bir izahı yoktur.”

“METRO HATTI ORTALAMA KİLOMETRE MALİYETİ 39 MİLYON DOLAR”

Karaca, delme tünelli İzmir Narlıdere-F Altay hattının ortalama kilometre maliyetinin 29.71 Milyon dolar; delme ve aç-kapa tünelli Kocaeli-Gebze-Darıca hattının kilometre maliyetinin 21.5 milyon dolar olduğunu hatırlattı. Buna karşın yapısı gereği daha ucuza mal olması gereken hemzemin aç-kapa tünelli Emek-Şehir Hastanesi Bursaray hattı ortalama kilometre maliyetinin ilk ihalede 34 milyon dolarlık fahiş bir rakam olduğunu vurgulayan Karaca, şimdi ise ortalama kilometre maliyetinin 39 milyon dolarla inanılmaz bir kazık haline dönüştüğünü kaydetti.

Karaca, ilk ihalede bol keseden 48 ay süre tanınan proje yapım süresinin, ikinci ihalede normalleştirilerek 24 aya indirildiğini de sözlerine ekledi.

“BU FAHİŞ İHALENİN YENİDEN İDARİ YARGIYA GÖTÜRÜLMESİ GEREK”

Emek-Şehir Hastanesi hattı ihalesinin iptal edilmesinin bile rekabet koşulları oluşturulmasını sağlayamadığını, adrese teslim ihaleyi engelleyemediğini kaydeden Karaca, “Bu ihalenin Kamu İhale Kurumu’nca onaylanması durumunda yeniden idari yargıya götürülerek iptalinin talep edilmesi gerekiyor. Hukuksuz bir işlemle kamu zararına yol açılmış bulunmaktadır. Anlaşılıyor ki, AKP iktidarının gözünü giderayak iyice para hırsı bürümüştür. Danıştay kararına inat çarçur edilen bu paraların hesabı, günü gelip de sorulmayacak mı zannediliyor?” diye konuştu.



