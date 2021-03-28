Cep telefonu çaldı, akaryakıt istasyonu alev aldı
Meksika’nın Celaya kentinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda aracına yakıt alan adamın cep telefonu yangına neden oldu.
Meksika’nın Guanajuato eyaletinin Celaya kenti çıkışında bulunan akaryakıt istasyonunda 22 Mart tarihinde cep telefonu nedeni ile yangın çıktı. Aracına yakıt alan adamın pompayı aracından çıkaracağı sırada elinde bulunan cep telefonunun çalması sonucu araç bir anda alev aldı. Talihsiz adam, alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulurken, araç ise kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, alevlerin pompaya sıçramaması ile facianın eşiğinden dönüldü. Olay anı ise istasyonda bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ CEP TELEFONU
Guanajuato İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yangının çıkış nedeninin cep telefonunun benzin pompalarının yakınında kullanılmasından kaynaklandığı doğrulanırken, araç sahiplerine benzin istasyonlarında cep telefonlarını kullanmamaları çağrısında bulunuldu.
CEP TELEFONU KULLANIMINA DİKKAT
Uzmanlar, akaryakıt istasyonlarında cep telefonu kullanılması durumunda yaydıkları dalganın, ateşe sebebiyet verecek küçük bir kıvılcımın oluşması için yeterli enerjiyi üretebileceğine dikkat çekti.
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