Cep telefonuna program indirdi, 234 bin lira dolandırıldı
Samsun'da bankadan aradığını söyleyen dolandırıcının tuzağına düşen bir kişinin cep telefonuna indirdiği program ile bankadaki altını 234 bin liraya çevrilip başka hesaba havale yapıldı.
Samsun’un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi’nde meydana gelen olayda 63 yaşındaki Ö.G.’yi telefonla arayan dolandırıcı, kendisini bir bankanın müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıtıp hesabından bin lira para çekildiğini ve bilgisinin olup olmadığını sordu.
UYGULAMA İNDİRMESİ İSTENDİ
Ö.G. haberinin olmadığını ileri sürünce dolandırıcı hesabının dondurulması için işlem yapmak üzere uzaktan bağlanma uygulaması indirmesini istedi.
ALTINLARI TL'YE ÇEVİRDİLER
Söz konusu uygulamayı telefonuna indirip telefonunu kapatan Ö.G., banka hesabını kontrol ettiğinde altın hesabında bulunan 503,7 gram altının 234 bin lira paraya çevrilip, bu paranın da başka bir hesaba aktarıldığını fark etti.
Dolandırıldığını anlayan Ö.G. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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