Çetin Doğan'dan 'af tartışmaları' açıklaması

03 Eylül 2021 Cuma, 13:04

28 Şubat davasında tutuklu bulunan eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Doğan'ın af tartışmalarıyla ilgili düşüncelerini Twitter hesabından paylaştı.

Ersöz, yaptığı paylaşıma, "“Af değil, adalet istiyoruz!” Hayatını her an cezaevinde kaybetme riski yaşayan bir kişinin bu duruşu, umalım ki insanları biraz olsun akla ve vicdana sevk eder. Müvekkilimiz Çetin Doğan’ın “af tartışması” üzerine Cezaevinde bizlere aktardığı görüşlerini aşağıda bulabilirsiniz." notunu düştü.