Çetin Doğan'ın avukatı Ersöz'den açıklama: "Samimi duygularınızı ileteceğim"

31 Ağustos 2021 Salı, 14:55

28 Şubat davasında tutuklu bulunan eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz açıklamalarda bulundu.

Çetin Doğan’ı ziyaret için İzmir'e gittiğini söyleyen Ersöz, "Hepinizin, yaşatılan haksızlık ve hukuk tanımazlık karşısındaki itirazlarınızı ve samimi duygularınızı ileteceğim kendisine. Bu zulmün biran evvel son bulması ve özgür günlerde buluşmak dileğiyle…" ifadelerini kullandı.

Ersöz açıklamasının devamında, "Çetin Doğan, bugün de sağlık sorunları nedeniyle Yeşilyurt Katip Çelebi Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş. Hastanede olması sebebiyle henüz görüşemedik fakat bu sürecin 'etkilerden uzak' ilerlemesini önemsiyoruz. 81 yaşındaki Müvekkilimizin sağlık sorunları gözardı edilmemeli." ifadelerini kullandı.

"BU AKŞAM HASTANEDE KALACAK"

Ersöz yaptığı yeni açıklamada, Doğan'ın bu akşam hastanede kalacağını belirtti.

Ersöz, "Çetin Doğan bugün sabah saatlerinden itibaren, Adli Tıp sürecinin bir parçası olarak hastanede olduğundan, görüşemedik. Mesai saat 17’de bittiğinden ve hükümlü statüsündekilerle görüş mesai saatlerinde yapıldığından, görüşmemiz yarın sabaha kaldı. Kendisi şuan Cezaevi’nde. Bir başka gelişme de Çevik Bir bu akşam hastanede kalacak ve “alzheimer” hastalığı sebebiyle müşahede altında tutulacak. Hastane kontrolleri Çetin Doğan ve Çevik Bir için bu hafta devam edecek. Ankara’da Cezaevinde bulunanlarla ilgili ise Adli Tıp süreci henüz başlamış değil." ifadelerini kullandı.

Bugün Müvekkilim Çetin Doğan’ı ziyaret için İzmir’deyim. Hepinizin, yaşatılan haksızlık ve hukuk tanımazlık karşısındaki itirazlarınızı ve samimi duygularınızı ileteceğim kendisine. Bu zulmün biran evvel son bulması ve özgür günlerde buluşmak dileğiyle… #HukukDevleti — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) August 31, 2021

NE OLMUŞTU?

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 80 yaşın üzerindeki eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak, emekli Korgeneral Yıldırım Türker ve emekli Koramiral Aydan Erol, Yargıtay’ın kararı onamasıyla tutuklanıp hapse gönderilmişti.

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yapılan infaz durdurma başvurusu, “vücut bütünlüğü ya da ruhsal bütünlüğü önemli ve hayati ölçüde etkileyecek sağlık sorununun bulunmadığı” gerekçesiyle reddedilmişti.