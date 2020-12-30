Cevizin faydaları ve zararları nelerdir?

30 Aralık 2020 Çarşamba, 01:00

Cevizin binlerce yıllık uzun bir geçmişi vardır. Ceviz ağacı, insanoğlunun bildiği en eski ağaç türüdür. Çok eski yıllarda Romalılar tarafından Jüpiter'in kraliyet palamudu olarak adlandırıldı. İngiliz cevizinin ise kraliyet ailesinden geldiği düşünülüyor. Cevizin anavatanının Çin veya İran'ın Ghilan bölgesi olduğu düşünülmektedir. Ancak dünyadaki en büyük doğal yayılış alanına sahip olan ceviz çeşidi Anadolu cevizidir. Göçler sayesinde bu ceviz çeşidi, tropikal bölgeler dışında hemen hemen dünyanın her köşesine yayılmıştır. Amerika'nın kara cevizinden ayırmak amacıyla İngiliz ceviz olarak isimlendirilen ceviz, daha sonra İran ceviz olarak adlandırılmış ve günümüzde batı dünyasında bu isimle anılmıştır. Dünyanın pek çok bölgesinde yetişen ceviz, sert kabuklu yağlı tohumların gen merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Düzenli ve bilinçli tüketilen ceviz, insan sağlığına birçok yönden fayda sağlamaktadır. Kolesterolü dengelemekten kalp damar sağlığına, çocukların zeka gelişiminden kemiklerin güçlenmesine kadar çeşitli faydaları vardır. Bu faydalarından birisi de cilde olan faydasıdır ve c birçok kozmetik firmasının ürünlerinde ceviz kullandığı da bilinmektedir.

Cevizde yüksek oranda bulunan bazı zengin vitamin ve elementler genel olarak sağlığımızın korunmasını sağlar. Bunun yanı sıra yüksek dereceli Omega 3 yağ asidi ve E vitamini olan gamma-tokoferol gibi elementler de kolesterol başta olmak üzere kalp ortamının temizlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

CEVİZİN BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?

1 kg ceviz 7.000 kalori enerji sağlar. Ceviz atıştırmalık olarak, kek ve bisküvi sektöründe, parfüm endüstrisinde, reçel, helva üretiminde, boya, tanen, plastik ve kauçuk endüstrisinde, yağ olarak, ilaç endüstrisinde tüketilmektedir.

İnsan beynine benzer görünümü, besleyiciliği, gevrek dokusu ve tadı ile günlük beslenmemizde her zaman popüler bir besin olan ceviz; En lezzetli tatlılardan en sağlıklı salatalara kadar kullanılabilen çok yönlü ve besleyici bir besindir. Beyin sağlığının iyileştirilmesinde önemli bir rol oynadığı ve iyi bir kaliteli yağ kaynağı olduğu bilinen bu besin, aynı zamanda benzersiz besin içeriği ve sağlık yararları ile de öne çıkıyor.

Sağlıklı yağlar, lifler, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengindir. Kan şekerinin sabit tutulması için de tercih edilebilir.

Bağımsız bir atıştırmalık seçeneği olarak seçilebilir veya salatalara, diyet tatlılarına, kahvaltı kaselerine ve hatta ana tariflere gevrek bir doku ve lezzet eklemek için kullanılabilir. Mutfakta çok yönlü bir yemek olarak cevizleri biraz daha tanıyalım.

Kalori: 654 kalori

Protein: 15 gram

Karbonhidrat: 14 gram

Elyaf: 7 gram

Şeker: 2,6 gram

Yağ: 65 gram

Tekli doymamış yağ: 9 gram

Çoklu doymamış yağ: 47 gram

A Vitamini: 20 IU

Kalsiyum: 98 mg

B6 Vitamini: 0,5 mg

C vitamini: 1,3 mg

Magnezyum: 158 mg

Demir: 2,9 mg

CEVİZ NASIL VE NE KADAR TÜKETİLMELİDİR?

Sağlıklı beslenme programında ceviz önemli bir yere sahiptir. Cevizin sağlık yararlarını en üst düzeye çıkarmak için cevizin kabuklu olarak tüketilmesi tavsiye edilir. Yemekten önce kırarak tüketildiğinde, sağlığa faydalı antioksidan bileşenler ve yağ asitleri kaybolmaz. Kahvaltılarda ve ara öğünlerde tek başına tüketilebilen ceviz, farklı kuruyemiş ve çekirdeklerle de karıştırılarak çay veya kahveye eşlik edebilir. Salatalarda kullanıldığında sıra dışı bir lezzet katan ceviz, makarna soslarında da kullanılmaktadır. Kek ve çöreklere de eklenebilen ceviz; sütlaç, gül pudingi gibi sütlü tatlıların da aranan lezzetlerindendir.

Ceviz, sayısız faydası nedeniyle uzmanlar tarafından en çok tavsiye edilen doğal ürünlerden biridir. Kalp sağlığını korumaktan kanserle mücadeleye kadar sayısız faydası olduğu düşünülen ceviz, beyne olan faydaları ile biliniyor. Yetişkinler için günde 5 ceviz tüketilmesi tavsiye edilir. Ceviz alerjisi olan kişiler, doktor tavsiyesi olmadan asla ceviz tüketmemelidir.

Günde 4-5 tane ceviz tüketilirse vücudun günlük ihtiyaç duyduğu oranlarda etkili olacaktır. Bu bakımdan ideal tüketim miktarının çok üzerine çıkmamak gereklidir. Fazlalık tüketildikten sonra vücuda alınan ceviz yağlanma olarak geri döner. Aşırı tüketimden sonra yağ ve kiloya neden olan farklı problem türleri ortaya çıkabilir.

CEVİZ NEYE İYİ GELİR?

Ceviz gerek tadının güzelliği ve gerekse faydalı tesiri sebebi ile uzun yıllardır bireyler tarafından en çok tüketilen besinlerden biri olmuştur. Beyne olan faydaları ile günümüzde her yaş grubundan insana tavsiye edilen ceviz, özellikle beyne benzer görünümüyle her zaman beyin ile ilişkilendirilmiştir. Son yıllarda ceviz üzerinde yapılan birçok çalışma, cevizin sadece beyin için değil birçok farklı organa da etkili olduğunu kanıtlamıştır.

Doğal bir yağ, lif ve protein kaynağıdır.

Kilo kontrolüne yardımcı olur.

Kalp ve kemik sağlığının korunmasını sağlar.

Bol bakır, mangenez, molibden, omega - 3 vb. Maddeler içerir.

Prostat ve meme kanseri riskini büyük ölçüde azaltır.

Çocuklarda zeka gelişimini ve büyümesini destekler.

Bu ve benzeri pek çok faydaya sahip olan ceviz, gün içerisinde tavsiye edilen miktarlarda tüketilecek ve birçok sağlık sorununa karşı etkin koruma sağlayacaktır. Özellikle çocuk ve ergenlerde ceviz tüketiminin yeterli düzeyde ayarlanması ilerleyen yaşlarda daha güçlü bir hafıza ve vücut fonksiyonları için etkili olacaktır.

Cevizin bu güçlü etkileri de fazla tüketime bağlı olarak farklı sorunlara neden olabilmektedir.

CEVİZİN FAYDALARI NELERDİR?

Günlük olarak düzenli miktarlarda tüketilen ceviz, kötü kolesterol olarak bilinen LDL'yi düşürür, iltihabı azaltarak kan damarlarının işlevini iyileştirir. Damarlarda plak birikimi riskini azaltarak dolaşım sistemini korur. Ayrıca, diğer sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarıyla birleştirildiğinde kalp hastalığı noktasında yardımcı olur.

Kanser, anormal hücre büyümesinin neden olduğu bir hastalıktır ve cevizler, anti-kanser özellikleri olan çeşitli ? biyoaktif bileşenler içerir. Ceviz tüketmenin meme, prostat, kolon ve böbreklerde kanserin büyümesini baskılayabildiğini gösteren çalışmalar da vardır.

Araştırmalar, ceviz yemenin beyin fonksiyonlarını iyileştirebileceğini gösteriyor. Ayrıca ceviz, beyin fonksiyonlarındaki düşüş ve yaşın ilerlemesine bağlı olumsuz durumlar karşısında hafızayı güçlendirir ve Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatır.

Ceviz, polifenol ellagitanninler bakımından zengindir. Bağırsaktaki bazı yararlı bakteriler bu maddeleri ürolitinler adı verilen bileşiklere dönüştürebilir. Ürolitinlerin bağırsağınızda anti-inflamatuar özellikleri olabilir ve bu, kolorektal kansere karşı korunmaya yardımcı olmanın bir yolu olabilir. Bu özelliklerinin yanı sıra, ürolitinlerin vücudunuzdaki hormon reseptörlerini bloke etmelerine izin veren hormon benzeri özellikleri vardır. Bu, hormona bağlı kanser riskini, özellikle de meme ve prostat kanserlerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Sağlıklı yağ, protein ve lif kaynağı olan cevizin birçok faydası vardır. Kilo dengesini sağlarken kalp ve kemik sağlığını iyileştirmede fayda sağlar.

Ceviz ağacında yetiştirilen tek tohumlu, yuvarlak, sert ve kabuklu meyvelere ceviz denir. Cevizin sağlığa faydaları oldukça fazladır.

Cevizin faydaları saymakla bitmez:

Kanseri önlemeye yardımcı olan gıdalardan biri olan ceviz, birçok hastalığı önlemeye yardımcı olan özelliklere sahiptir.

Omega 3 yağ asitleri kalp sağlığını iyileştirmek için faydalı olarak görülmektedir. Cevizde bulunan omega 3 yağ asitleri sayesinde kalp sağlığının korunmasına katkıda bulunulur. Omega 3 yağ asitleri, selenyum ve iyot ile birlikte beynin optimal işleyişine katkıda bulunur.

Cevizin faydaları arasında demans ve epilepsi gibi rahatsızlıkları gidermesi de bulunmaktadır.

Ceviz tokluk hissi verir. Bu, ağırlığı kontrol etmeye yardımcı olur.

Ceviz aynı zamanda metabolizmayı da iyileştirir. Büyüme ve gelişme, sindirim ve nükleik asit sentezi gibi metabolik faaliyetlere katkı sağlar.

Düzenli tüketildiğinde cevizin faydaları artar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Cildin uzun süre parlamasını sağlar ve ciltte kırışıklık oluşumunu engeller.

Ceviz tüketimi kandaki melatonin seviyesini yükseltir ve uykuya neden olur. Bu nedenle uyku gelişimine katkı sağlar.

Antioksidan bakımından zengin böğürtlenin ardından ikinci sırada yer alan ceviz, bu antioksidanlar sayesinde kimyasalların neden olduğu karaciğer hasarının önlenmesine katkı sağlar.

Cevizin faydalarından biri de iltihabı azaltmasıdır. Enflamasyon, tip 2 diyabet, alzheimer, kalp hastalığı ve kanser gibi pek çok hastalığın iyileşmesine neden olabilir.

Bağırsaktaki faydalı bakteriler, iltihaplanmaya karşı koruma sağladığı bulunan bileşiklere dönüşür. Omega 3 yağlarında, magnezyumda ve cevizde bulunan amino asitler iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca linoleik asit, alfa-linolenik asit ve araşidonik asitler gibi temel yağ asitlerini içerir. Herhangi bir diyete ceviz dahil etmek, sağlıklı bir lipid tedarikini destekleyerek koroner kalp hastalığını önlemeye yardımcı olabilir.

Ceviz, optimum kemik sağlığını korumak için her ikisi de gerekli olan bakır ve fosfor içerir. Cevizde bulunan esansiyel yağ asitleri vücudun kemik sağlığını sağlar. İdrarla kalsiyum atılımını azaltırken kalsiyum emilimini ve birikimini artırabilirler.

Ceviz, hafızayı ve odaklanmayı geliştirmeye yardımcı olabilecek omega-3 yağ asitleri içerir.

Ceviz, antioksidan yönünden zengin besinler sıralamasında böğürtlenden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Cevizde bulunan güçlü antioksidanlar karaciğer hasarını önlemeye yardımcı olur.

Ceviz, vücuda ışık ve karanlık döngüsü hakkında mesajlar iletmekten sorumlu olan melatonin adlı bir bileşik içerir. Melatonin zaten vücut tarafından sentezlendiğinden, ceviz yemek kandaki melatonin seviyesini yükseltir ve böylece uykuya neden olur. Bu nedenle ceviz yemek uykuyu iyileştirmenin harika bir yolu olabilir.

Araştırmacılar, günde 70 gram ceviz yemenin sağlıklı genç erkeklerde sperm kalitesini artırdığını söylüyor.

Ceviz; cildinizde yaşlanmayı önleyen, kırışıklıkları ve yaşlanma belirtilerini ortadan kaldıran B vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu yüzden uzun süre parlak bir cilt istiyorsanız ceviz yiyin.

Bilim adamları, bu yenilebilir tohumların kanserden ölme riskini yüzde 40 ve kardiyovasküler hastalıklardan ölümü en az yüzde 55 azalttığını bulmuşlardır.

Düzenli ceviz tüketimi, çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasını engelleyebilecek güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturmaya yardımcı olur.

CEVİZİN ZARARLARI NELERDİR?

Şimdilik cevizin bilinen bir zararı yoktur. Aşırı tüketime bağlı olarak kilo almanın yanı sıra bazı kişilerde alerji nedeniyle ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Alerjik reaksiyon göstermeyen kişilere günde 4-5 cevizden fazlası tavsiye edilmez.

Fazla miktarda tüketilirse kilo problemlerine neden olabilir.

Bazı kişilerin cevizlere alerjik semptomları olması mümkündür. Bu nedenle özellikle kaşıntı olmak üzere bazı belirtiler ortaya çıkabilir.

Aşırı tüketim durumunda ciltte kızarıklık ve şişlik görülebilir.

Yine aşırı tüketimi ishal sorunlarına neden olabilir.