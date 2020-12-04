"Çevre duyarlılığı masalıyla, Çarşamba Ovası ve Şahin Dağları katlediliyor"

04 Aralık 2020 Cuma, 15:23

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Samsun’daki doğa katliamlarına dikkat çekti.

Türkiye Çevre Ajansı’nın Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi üzerine söz alan Hancıoğlu, teklife konu edilen ajansın bir kılıf olduğunun; asıl amacın geri dönüşüm sistemini bir rant sistemine dönüştürmek olduğunun altını çizdi.

Ajans üzerinden depozito yönetim sistemi kurulup, bu sistemin birilerine işlettirilmek istendiğini vurgulayan Hancıoğlu, AKP iktidarlarının çevre politikalarını şu sözlerle eleştirdi:

“Ülkemizde on sekiz yıldır çevre konusunda uygulanan politikalar sürdürülebilir yaşam ilkesinden uzak, doğal kaynakların korunmasına değil, aksine talanına hizmet eden politikalardır ve sonucunda yaşam kaynaklarımız geri dönülmez biçimde tahrip edilmiş, âdeta yağmalanmıştır. Maden politikaları bunun kanıtıdır. Hava kirliliğine yol açan bütün tavizler bunun kanıtıdır. İzlenen su politikası bunun bir kanıtıdır. Tarım alanlarını sanayiye açmak, orman alanlarının talanına göz yummak bunun kanıtıdır ve elbette uygulanan atık yönetim politikaları da bunun kanıtıdır. Bakın, Türkiye'nin plastik atık ithalatı son on beş yılda 173 kat artmıştır. Avrupa'dan plastik çöp alımında bugün Türkiye ilk sıradadır.”

ÇARŞAMBA OVASINDA VE ŞAHİN DAĞLARINDA KATLİAM

Sözlerinin devamında Çarşamba Ovası’na kurulan enerji santraline ve Şahin Dağları’ndaki altın arama faaliyetlerine işaret eden ve bu faaliyetleri ‘katliam’ olarak niteleyen Hancıoğlu konuşmasında özetle şu görüşlere yer verdi:

“Bu katliamlara yol veren iktidarın çevreye çok duyarlı olduğu, onu korumak için var gücüyle çalıştığı, ajansı da bunun için kurduğu masalına mı inanacağız? Şimdi, bizden, bu çalışmaların en çevreci duygularla desteklendiği masalına inanmamızı mı bekliyorsunuz? Uzun sözün kısası, iktidarın çevre duyarlılığı masalları burada, ülkemizin gerçekleri, Samsun'umuzun gerçekleri işte buradadır. Takdir milletimizindir!"