Kazdağları'nı talan eden şirkete yanıt: Yalan ve yanlış bilgilerinizle kamuoyunu yanıltamazsınız!

30 Mart 2021 Salı, 17:05

Kazdağları'nda 350 bin ağacı yok eden Kanada merkezli Alamos Gold tepkilerin odağı olmaya devam ediyor. Şirketin Türkiye iştiraki olan Doğu Biga Madencilik şirketinin genel müdürü Ahmet Şentürk, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda bölgede 1 yıldan aşkın süredir düzenlenen eylemlere rağmen 'altını çıkarmaya kararlı olduklarını' ifade etmişti.

”400 gün beklediler bir gün bile oradaki otoritelere bunları buradan kaldırın demedik. Biz sabırlı adamlarız bizim madenlerimiz 30 milyon yıl bekledi, biz 30 yıldır bekliyoruz, 3-5 ay daha bekleriz sorun değil” şeklinde konuşan Şentürk, “Bizim orada 60 yıllık işletme hakkımız var. Tüm izinleri aldık sadece Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından alınması gereken 1 iznimiz kaldı. Bakanlık bu olaylar için, projeyi yeterince anlatamadığımız için bu sosyal hadiseler yaşandı dedi ancak Türkiye Cumhuriyeti bizim hakkımızı teslim edecektir." ifadelerini kullanmıştı

Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Şentürk'ün bu ifadeleri üzerine sert bir açıklama yaptı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Yalan ve Yanlış Bilgilerinizle Kamuoyunu Yanıltamazsınız!

Ruhsat Hukukunuz Sona Ermiştir!

Alamos Gold’un yerli iştiraki Doğu Biga Madencilik A.Ş.’nin yetkilisi Ahmet Şentürk DW Türkiye’ye yaptığı talihsiz açıklama ile yalan ve yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya devam ediyor.

Şirket rantçı ve doğa düşmanı zihniyetlerini bir kez daha göstermiş oldu.

Alamos Gold’un 2009’da aldığı ve 13 Ekim 2009’da başlayan ruhsat hukuku 13 Ekim 2019’da bitmiştir. “Otuz yıldır bu madeni çıkarmayı bekliyoruz.” söylemi doğru değildir. Maden Kanunu’nun 24. Maddesine göre, firmanın süre uzatım talebi ruhsat bitim tarihinden itibaren bir ay içinde uzatılmadığı-temdit edilmediği ve yeni bir ruhsat tanzim edilmediği için ruhsat hukuku sona ermiştir. Ruhsat süresi dolan ruhsat sahalarında da maden işletme faaliyetleri yapılamaz. Temdit sürecinin hala devam ettiğini iddia eden şirketin iddialarının hiçbir hukuki dayanağı yoktur. “Bizim 60 yıllık ruhsat hukukumuz var.” iddiası da kocaman bir yalandır. Ruhsatlar 10 yıllık sürelerle en fazla 6 kez verilebilir ve bu süreyi kullanıp kullanmamak, uzatıp uzatmamak tamamen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın uhdesindedir. Şirketin Bakanlığın yetkisini kendi hakları gibi görmesi pervasızlıklarında geldiği noktayı göstermektedir.

Firmanın ruhsatının uzatılmaması ve ruhsat hukukunun bitmesi sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığı orman izinlerini iptal edilmiştir. Alan artık Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uhdesindedir. İş Makinalarını tahliye etmiş olan firmaya konteynerlerini boşaltmak için 13 Ekim 2021 tarihine kadar süre verilmiştir. Konteynerler 13 Ekim 2021’i beklemeden acilen çıkartılmalı ve şirket Kirazlı’yı tamamen terk etmelidir. Alan acilen rehabilite edilmelidir.

Şirket temsilcisinin bölgede yıllardır sürdürülen mücadeleyi, Su ve Vicdan Nöbetini, Çadırlı direnişi, on binlerin yürüyüşünü, Fazıl Say’ın konserini küçümseyişi mücadelemizden korkularının göstergesi olsa gerek…

Kazdağları, en fazla 8-10 yıl sürecek madencilik projeleri için feda edilemez. Bölgenin tarım ve turizm geliri ve sağladığı istihdam madenciliğin sağlayacağı gelir ve istihdamdan kat kat fazladır.

Kirazlı Altın Madeni Projesine ve Kazdağları’nın yüzde 79’unu kaplayan tüm diğer madencilik projelerine karşı bunca yıldır verdiğimiz mücadelemiz tüm kararlılığımızla sürecektir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ruhsatın iptal edildiğini ve şirketin ruhsat hukuku kalmadığını acilen kamuoyuna açıklamalı, Tarım ve Orman Bakanlığı da bilimsel ve ekolojik yaklaşımla, sivil toplum örgütlerinin de sürecin bir parçası olmasını sağlayarak Kirazlı’yı acilen rehabilite etmelidir.

Şirketin bu pervasız ve yakışık almayan tutumunu kınıyor, kamuoyunu yalan ve yanlış bilgilerle yanıltmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.

Kazdağları Hepimizin!

KAZDAĞI DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA DERNEĞİ"



