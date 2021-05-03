CFWIJ raporu yayımlandı: Kadın gazeteciler tehdit altında

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 16:44

Gazetecilerin temel hak ve özgürlüklerini temsil eden Dünya Basın Özgürlüğü Gününde, Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ) tarafından dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2021 Ocak-Nisan ayları arasında dünyadaki kadın gazetecilere yönelik vakalarda yüzde 130,34 oranında bir artış gözlemlendiği belirtildi.

Öte yandan toplamda 114 kadın gazeteciye dair yargı yoluyla taciz, saldırı ve tehdit vakasının kaydedildiği ifade edildi. 2021’in başından bu yana ise 50 kadın gazeteci sosyal medya paylaşımları ya da yazdıkları haberler nedeniyle hakim karşısına çıktı.

CFWIJ açıklamasında şunlara değindi:

"2021’in başından beri yedi kadın gazeteci öldürüldü.

Dünya çapında 45 kadın haber takibi yaparken gözaltına alındı.

38 kadın gazeteci çevrimiçi karalama kampanyalarında hedef gösterilirken, 37’si sahada haber yaparken saldırıya uğradı.

En az 34 kadın gazeteci pandemi koşulları gözetmeksizin işlerinden kovuldu."