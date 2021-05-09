Charles Leclerc: “Başarısız olursa sprint yarışları devam etmemeli”
Formula 1’de bu yıl ilk kez denenecek sprint yarışlarıyla ilgili Charles Leclerc, denemelerin başarısız olması halinde Formula 1 yönetiminin bu kararda ısrar etmemesi gerektiğini söyledi.
Ferrari pilotu Charles Leclerc, sprint yarışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu yıl üç pistte yapılacak sprint yarışlarına ilişkin Leclerc RaceFans’taki demecinde, “En azından denemek iyi bir fikir olabilir ancak sezon sonunda objektif olmalıyız. Eğer sprint yarış denemeleri tutmazsa normal formata dönmeliyiz. Çünkü en iyi sistem bu. Şimdilik bir fikrim yok ancak denemeyi dört gözle bekliyorum. Umarım seyirciler için de güzel olur.” ifadelerini kullandı.
SIRALAMA TURLARININ YERİNİ ALACAK
Bu yıl Silverstone ve Monza’ya ek olarak bir pistte daha denenecek sprint yarışları, cumartesi günü yapılan sıralama turlarının yerini alacak. Cuma günü yapılan ikinci antrenman seansınında elde edilen sıralama cumartesi günkü sprint yarışının grid dizilimini belirleyecek.
Sprint yarışı sonunda ortaya çıkacak sonuç ise pazar günkü sıralamayı ortaya çıkaracak. 100 kilometre üzerinden yapılacak yarış yaklaşık 30 dakika sürecek ve takımların lastik seçiminde sınırı olmayacak. Ayrıca pilotların pit stop yapma zorunluluğu bulunmayacak.
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