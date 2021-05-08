Lewis Hamilton kariyerinin 100. pole pozisyonunu aldı

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:36

Formula 1’de sezonun dördüncü yarışı öncesinde yapılan sıralama turlarında ilk sıra Mercedes’in oldu. Lewis Hamilton en hızlı turu atarak birinci olurken kariyerinin 100. pole pozisyonuna ulaştı. İngiliz pilot 1.16.741’lik zaman turu elde etti.

Geçtiğimiz haftaki yarışa ilk sıradan başlayan Valtteri Bottas ise 1.16.873 ile üçüncü oldu. Mercedes’in bu sezonki en büyük rakibi Red Bull’da Max Verstappen ise Hamilton’ın 0.036 saniye gerisinde kalarak ikinci sıraya yerleşti.

SEANS 10 DAKİKA GECİKTİ

Dokuzuncu virajdaki bariyerlerin onarımı sebebiyle sıralama turları normal saatinden 10 dakika gecikmeli başladı.

MERCEDES FARKLI STRATEJİYLE BAŞLADI

Sıralama turlarının ilk seansına sarı logolu orta hamur lastikle başlayan Mercedes pilotları farklı dereceler elde etti. Bottas ilk sırada yer alırken Hamilton altıncı oldu. Sonrasında pite gelen Mercedesler kırmızı logolu yumuşak lastiklerle piste çıktı. İkinci bölümde yumuşak lastikleri kullanan Mercedes, Red Bull çeyrek saniye gerisinde kaldı. Üçüncü seansta ise farkı kapatan Hamilton ve Bottas ilk üç sıranın ikisini almış oldu.

VERSTAPPEN’İN İKİCİNCİ SEANSI BOŞA GİTTİ

İkinci antrenman seansında pistin en hızlı turunu atan Max Verstappen, Lewis Hamilton’a 0.7, Valtteri Bottas’a 0.4 saniye fark attı. Hollandalı pilot son seansta ise istediğini alamadı. Takım arkadaşı Sergio Perez ise son tek tur denemesi öncesinde spin atarak tura başlarken 1.18.203 ile sekizinci oldu.

Sıralama turları sonrasında oluşan sıralama şöyle:

1.Lewis Hamilton – Mercedes / 1.16.741

2.Max Verstappen - Red Bull / 1.16.777 (+ 0.036)

3.Valtteri Bottas - Mercedes / 1.16.873 (+ 0.132)

4.Charles Leclerc - Ferrari / 1.17.510 (+ 0.769)

5.Esteban Ocon - Alpine / 1.17.580 (+ 0.839)

6.Carlos Sainz - Ferrari / 1.17.620 (+ 0.879)

7.Daniel Ricciardo - McLaren / 1.17.622 (+ 0.881)

8.Sergio Perez – Red Bull / 1.17.701 (+ 0. 960)

9.Lando Norris - McLaren / 1.18.010 (+ 1.269)

10.Fernando Alonso - Alpine / 1.18.147 (+ 0.1.406)

Formula 1 İspanya GP’de hafta sonu takvimi şöyle:

9 Mayıs 2021

16.00: Yarış