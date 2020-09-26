Charlie Hebdo saldırısı zanlısı suçunu itiraf etti

Fransız polis kaynaklarının açıklamasına göre, Charlie Hebdo'nun eski binası yakınındaki gerçekleşen saldırıda zanlı suçunu itiraf ederek bıçaklanmaları kabul etti. 18 yaşındaki şüphelenin Afganistan'dan geldiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2020 Cumartesi, 15:25
Charlie Hebdo saldırısı zanlısı suçunu itiraf etti
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Zanlının Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed karikatürlerinin yeniden yayınlanmasından dolayı eylemi gerçekleştirdiğini kabul ettiği Fransız kaynakları tarafından Reuters'a anlatıldı. Fransa İçişleri bakanlığından yapılan açıklamada, saldırgan silah bulundurmaktan  haziran ayında tutuklanmış, ancak daha önce olası bir radikal dini yapılanmada yer almadığı belirtildi. İçişleri Bakanı Bakanı Gérald Darmanin, zanlının üç yıl önce Fransa'ya geldiğini, ancak kimliğinin hala doğrulanmakta olduğunu söyledi.

Fransız bir yargı kaynağı ise şüphelinin gözaltı süresinin uzatıldığını belirtti. Saldırıya ortaklık etmekle suçlanan bir kişi ise sabah erken saatlerde serbest bırakıldı. Görgü tanıklarından bazıları ise saldırganın elinde bir balta taşıdığını ifade etti.  Fransa'nın PNAT uzman terörle mücadele savcılık ofisi, 'teröristlerle ilgili olarak cinayet teşebbüsü' ve 'teröristlerle komplo' suçlamalarıyla ilgili soruşturma açtığını söyledi.


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