Çerkezköy Kapalı Cezaevi kapatıldı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Kapalı Cezaevi, Adalet Bakanlığı'nın aldığı kararla kapatıldı.
Çerkezköy'de, 1988 yılında açılan Çerkezköy Kapalı Cezaevi, Adalet Bakanlığı'nın aldığı kararla kapatıldı. Cezaevinde bulunan 17 tutuklu ve hükümlü ise güvenlik önlemleri altında cezaevinden çıkarıldı. Tutuklu ve hükümlüler, eşyalarını da yanına alarak, geniş güvenlik önlemleriyle Tekirdağ 1 No'lu Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Cezaevinde görevli personel, başka cezaevlerinde görevlendirildi, demirbaşlar da diğer cezaevlerine götürüldü.
FİRAR OLAYI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Kapatılan Çerkezköy Kapalı Cezaevi'nde 2007 yılında 6 hükümlü, 2 infaz koruma memurunun boğazına kırılmış bardak dayayarak, firar etmiş ve 1 hafta içinde yakalanmıştı.
Video Haberler
- Karton toplayan yurttaşın gözyaşları
- Büyük panik yaşandı... Bir anda fırtına kıyamet koptu
- Sevimli kedi 4. kattan dört ayak üstüne düştü
- Hatalı sollama sonucu feci kaza kamerada
- İstanbul'da depo yangını
- Skandal olay! Çocuk parkında böyle görüntülendiler
- İzzet Yıldızhan söyledi, sosyal medya karıştı!
- Avcılar'da skandal görüntüler! O anları kayda aldı
- Eşini öldürdü, 1 saat boyunca peş peşe ateş açtı
- 1,5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü
En Çok Okunan Haberler
- Alamos Gold'dan Türkiye'ye milyar dolarlık dava
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Dava öncesi yasak!
- Türkiye'de kripto parayla ilgili bir ilk!
- Davutoğlu'nun '128 milyar dolar' videosu sızdırıldı
- Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı Erdoğan yorumu
- Yandaşlar sevinmişti, böyle savundu
- 32 dev şirkete soruşturma
- Kafa karıştıran terörist listesi
- Hazine’ye ait taşınmazlar aceleyle vakıflara devredildi