Çerkezköy Kapalı Cezaevi kapatıldı

20 Nisan 2021 Salı, 17:53

Çerkezköy'de, 1988 yılında açılan Çerkezköy Kapalı Cezaevi, Adalet Bakanlığı'nın aldığı kararla kapatıldı. Cezaevinde bulunan 17 tutuklu ve hükümlü ise güvenlik önlemleri altında cezaevinden çıkarıldı. Tutuklu ve hükümlüler, eşyalarını da yanına alarak, geniş güvenlik önlemleriyle Tekirdağ 1 No'lu Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Cezaevinde görevli personel, başka cezaevlerinde görevlendirildi, demirbaşlar da diğer cezaevlerine götürüldü.

FİRAR OLAYI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kapatılan Çerkezköy Kapalı Cezaevi'nde 2007 yılında 6 hükümlü, 2 infaz koruma memurunun boğazına kırılmış bardak dayayarak, firar etmiş ve 1 hafta içinde yakalanmıştı.