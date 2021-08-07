Chelsea, Romelu Lukaku’yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 19:01

Sky Sports’ta yer alan haberde, Chelsea ve Inter’in Romelu Lukaku için 115 milyon Avro karşılığında anlaştığı ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde Chelsea, Milano ekibine Marcos Alonso ile birlikte 85 milyon Avro önermiş fakat bu teklif reddedilmişti.

7 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR

2011 yılında Anderlecht’ten Chelsea’ye 15 milyon Avro karşılığında transfer olan Romelu Lukaku, 2014 yılında bir diğer Premier Lig ekibi Everton’la anlaşmıştı. 2017 yılında Manchester United’a imza atan Belçikalı forvet, iki yıl sonra Inter’e transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezon Inter’in Serie A şampiyonluğu yaşayan Lukaku ligde 24 gol ve 10 asistle oynamıştı.

INTER MAAŞ BÜTÇESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Yaşanan ekonomik sorunlar sebebiyle maaş bütçesini düşürmek isteyen Inter, ilk olarak Antonio Conte ile yollarını ayırmıştı. Takımın önemli isimlerinden Achraf Hakimi ise 60 milyon Avro karşılığında Paris Saint Germain’e transfer oldu.