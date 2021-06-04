Chelsea, Thomas Tuchel’in sözleşmesini 2024’e kadar uzattı

04 Haziran 2021 Cuma, 14:53

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “Thomas Tuchel’in sözleşmesinin uzatıldığını açıklamaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Bu yılın başında Frank Lampard’ın takımdan ayrılmasından sonra Chelsea’nin başına geçen Tuchel, Chelsea ile F.A. Cup finaline kalırken geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City’i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

“AİLENİN PARÇASI OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM”

Tuchel yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Sözleşme uzatmak için daha iyi bir fırsat hayal edemiyorum. Burada geçirdiğim süre için minnettarım ve Chelsea ailesinin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Gelecekte yapacağımız çok şey var ve bir sonraki adımımızı dört gözle bekliyorum.”

“AYRILMAZ BİR PARÇAMIZ OLDU”

Chelsea yöneticisi Marina Granovskaia ise şunları söyledi, “Ocak ayında takıma katıldığında ligde ve Avrupa’da yapacağımız çok şey vardı. Sorunsuz bir şekilde her şeyi çözdük ve Thomas, Chelsea ailesinin ayrılmaz bir parçası oldu. Premier Lig’de ilk dörde girmemiz çok önemliydi ve sezonu taçlandıran Şampiyonlar Ligi’ndeki başarımızdan başka bir şey bizi daha mutlu edemezdi. Bu nedenle Thomas’ın sözleşmesini uzatmaktan son derece memnunuz.”