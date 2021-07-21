Chelsea'de öncelik Erling Haaland ve Romelu Lukaku'da

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 14:05

Olivier Giroud'un Milan'a transfer olması, Werner'in istenilen seviyelere çıkamaması üzerine Chelsea, Romelu Lukaku ve Erling Haaland'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Geçtiğimiz sezonun ortalarında Frank Lampard'ın yerine göreve getirilen Thomas Tuchel, takımı ligde 4'üncü sıraya kadar yükseltirken, Şampiyonlar Ligi'nde de kupaya uzanmayı başarmıştı. Yakalanan başarı üzerine Alman teknik adama daha iyi bir kadro emanet etmeyi düşünen Chelsea'de forvet çalışmaları da hız kazandı.

İngiliz ekibi; eski futbolcusu Romelu Lukaku ya da geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesinde 1 numara olan Erling Haaland'dan birini kadrosuna katmayı amaçlıyor. Premier Lig ekibi, Norveçli oyuncunun kararına göre Lukaku'da gerçekleştirdiği girişimleri hızlandıracak.

ABRAHAM'IN AYRILMASINA İZİN VERİLECEK

Genç takımdan geçen sene Hollanda ekiplerinden Vitesse'ye kiralanan Armando Broja ile yeni sözleşme imzalayan Chelsea'nin 19 yaşındaki genç oyuncuya bu sezon şans verebileceği ifade edildi. Bununla birlikte Lampard'ın takımı çalıştırdığı dönemde daha çok görev alan Abraham'ın ise takımdan ayrılmasına izin verilmesi bekleniyor.

Mavi-beyazlılar, Abraham için 40 milyon Sterlin bonservis talep ediyor. İngiltere basınında çıkan haberlere göre; Arsenal'in Abraham için girişimlerde bulunduğu, bonservisiyle olmasa da zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katabileceği belirtildi.