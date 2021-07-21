MotoGP'de Tayland Grand Prix'si, Covid-19 nedeniyle iptal edildi
MotoGP'de Tayland Grand Prix'si, Covid-19 vakalarının artması nedeniyle iptal edildi.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Tayland etabı, yeni tip koronavirüs salgınının sebep olduğu seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi.
Organizasyondan yapılan açıklamada, 15-17 Ekim tarihleri arasında Uluslararası Chang Pisti'nde düzenlenmesi planlanan Tayland Grand Prix'sinin, salgın kısıtlamaları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
Tayland'ın 2022 takviminde yer alacağı vurgulanan açıklamada, MotoGP'ye bu sezon dahil edilecek yeni etap için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
Bu sezon 9 etabı tamamlanan şampiyonada, Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo, pilotlar klasmanında lider konumda bulunuyor.
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