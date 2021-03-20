CHP Ankara Milletvekili Taşçıer'den Erdoğan tweeti hatırlatması: Tek adam rejimi karanlığa sürüklüyor

20 Mart 2021 Cumartesi, 11:40

Türkiye, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile bir gece kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Kararın ardından CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer sosyal medyadan tepki gösterdi. Taşçıer, Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi imzalandıktan sonra yaptığı paylaşımı hatırlattı.

AKP’li Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Erdoğan, 3 Haziran tarihinde, “Kadına şiddet artık insan hakkı ihlali... Sözleşme Türkiye’nin öncülüğünde hazırlandı” paylaşımında bulunmuştu.

Taşçıer ise Erdoğan’ın o günkü sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, “İstanbul Sözleşmesi imzalandıktan sonra yapılan bu paylaşım, sözleşmeden çıkıldığı bugün bize şunu anlatıyor; Türkiye'de kadına şiddet artık insan hakkı ihlali değil! Tek adam rejimi memleketi derin bir karanlığın içine sürüklüyor. Kadın yaşamı tehdit altında!” ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şöyle denilmişti:

"3718 sayılı kararda "Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."