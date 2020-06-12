CHP Başbuğu işaret edip sordu: İfade vermeye ne zaman çağıracaklar?

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AKP Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı'nın 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin siyasi ayağını ve darbeyi tezgahlayan aklı ifşa ettiğini söyledi. Öztrak "Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u sarayın talimatıyla ifade vermeye çağıran savcılar FETÖ’nün siyasi ayağını itiraf eden AK Parti yöneticisini ne zaman ifade vermeye çağıracaklar? Bekliyoruz" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, katıldığı bir televizyon programında "FETÖ ile AK Parti bürokraside geçmişte kol kola girdiyse, bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı" ifadelerini kullanan AKP Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı'nın 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin siyasi ayağını ve darbeyi tezgahlayan aklı ifşa ettiğini söyledi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Çarşamba akşamı bir yandaş kanalda, AKP Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı 'Geçmişte FETÖ ile AK Parti’nin bürokraside kol kola girdiğini' söyledi. 'Bir tarafta Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı. Bunları birbirine kırdırarak ilerlemek gerekiyordu' dedi. Bırakın darbenin siyasi ayağını, darbeyi tezgahlayan aklı ifşa etti. Bu, müflis bezirgân siyasetinin, bu ülkeyi kimlerle yönettiğinin itirafıydı. Bu, 248 şehidin, 2 bin 196 gazinin kanının kimin elinde olduğunu göstermektedir."

Öztrak, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle ifadeye çağrılmasına ilişkin ise "FETÖ’nün siyasi ayağının nerede aranması gerektiğini söyleyen Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u sarayın talimatıyla ifade vermeye çağıran savcılar FETÖ’nün siyasi ayağını itiraf eden AK Parti yöneticisini ne zaman ifade vermeye çağıracaklar? Bekliyoruz" dedi.

MÜYESSER YILDIZ'IN TUTUKLANMASI

ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın tutuklanmasına ilişkin de konuşan Öztrak "Son olarak Saray bağımsız basının boğazından dizini çekmiyor. Casusluk suçlaması düştü buna rağmen Müyesser Yıldız tutuklandı. Bu ülkeyi basın özgürlüğünün ve demokrasinin olmadığı bir “üçüncü dünya ülkesi” kategorisine düşürenler ceplerimizin boşalmasına yol açıyorlar" ifadelerini kullandı.

"O KIDEM TAZMİNATLARINDA EMEKÇİLERİMİZİN ÇOCUKLARININ HAKKI VAR

Öztrak, basın toplantısında İstihdam Kalkanı Paketi ile işçinin kıdem tazminatının kaldırılmaya çalışıldığını ifade etti. Öztrak, CHP olarak sendikaların kıdem tazminatı konusunda vereceği kararın destekçileri olacaklarını da belirtti.

"Hiç mi yüreğinizde vicdan kırıntısı kalmadı? O kıdem tazminatlarında emekçilerimizin çocuklarının hakkı var" diyen Öztrak konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Bu 'istihdam kalkanı' dediğinizde de gerçek niyetiniz ortaya çıktı. İstihdamı ayağa kaldıracağız derken o arada işçinin kıdem tazminatını kaldırmaya yelteniyorsunuz. İşçinin alın terini iç etmenin adı ne zamandan beri 4istihdam kalkanı' veya 'tamamlayıcı emeklilik' oldu. 'İşçinin birikmiş kıdem tazminatlarını nemalandıracağız' diyerek Hazine kâğıtlarına yatıracaksınız. Emekçinin alın teriyle, yandaş müteahhitlerinizi biraz daha semirteceksiniz. Hiç mi Allah korkunuz yok? Hiç mi yüreğinizde vicdan kırıntısı kalmadı? O kıdem tazminatlarında emekçilerimizin çocuklarının hakkı var. Emekçilerimizin elinden, sahip olduğu pek çok güvenceyi aldınız. Çalışan yoksulluğu aldı başını gitti. Şimdi emekçinin elinde kalan son güvenceye de mi göz diktiniz?

Şu salgın döneminde dünyadan hiç mi ders almadınız? Tüm dünya salgın sonrasında sosyal devletin, sosyal koruma ağlarının değerini ve önemini idrak etti siz ise hala neo-liberal dogmalara sarılıyorsunuz. Adaletli bir gelir dağılımının güçlü bir orta direğin olmadığı bir ekonomide büyümenin sürdürülebilir olmadığını insani gelişmenin sağlanamayacağını dünya kabul etti, siz kabul etmiyorsunuz. Neo-liberal politikalara iman etmiş damadınızla birlikte bunu bir türlü fark edemiyorsunuz. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak sendikaların kıdem tazminatı konusunda vereceği ortak kararın sonuna kadar destekçisi olacağız."



