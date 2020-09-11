CHP evden çalışmaya geçiyor

11 Eylül 2020 Cuma, 14:17

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve CHP liderinin avukatı Celal Çelik’in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından partide yeni bir gelişme daha yaşandı. CHP’den yapılan yazılı açıklamada Genel Merkez personelinin 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren evden çalışmaya geçeceği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son dönemde Yeni Koronavirüs (COVID-19) vakalarının katlanarak arttığı ve her gün açıklanan tablonun gerçeği yansıtmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Sürecin başından beri alınması gereken önlemlerle ilgili kapsamlı öneriler getirmemize ve sürekli uyarılarımıza rağmen iktidarın halk sağlığının korunması için gereken önlemleri almadığı da ortadadır. Artan vakalar ve tedbirsizlik hali göz önüne alınarak, CHP Genel Merkezi personelinin 14 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışmaları uygun görülmüştür. Normal çalışma düzenine geçiş tarihi, salgının ülkemizdeki seyrine göre belirlenecektir.”