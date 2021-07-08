CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın: “Zam sihirbazı AK Parti, enerji faturaları ile maaş zamlarını yok etti”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AKP'ye "sihirbaz" benzetmesi yaptı, son yapılan zamlar ile emekli ve memurun maaş zamlarının eridiğine dikkat çekti. Maaş zammını yok ettiler
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, hazırladığı çalışma ile doğalgaz ve elektrikteki fiyat artışlarının, emekli ve memurun temmuz maaş zamlarını erittiğine dikkat çekerek “Zam sihirbazı AK Parti, enerji faturaları ile maaş zamlarını yok etti” dedi.
Akın’ın çalışmasında özetle şunlar yer aldı:
- 2021’de elektriğe yapılan zamların toplamı yüzde 21.9’u bulurken, doğalgaz zamlarının toplamı da yüzde 18.8 olarak gerçekleşti. Yalnızca elektrik ve doğalgaz faturalarına yapılan zamlar, ortalama bir tüketimde her bir evin bütçesine en az 140 lira tutarında ek yük getirecek.
- Temmuz ayında yapılan son zamla en düşük memur maaşı 3 bin 991 liradan 4 bin 336 liraya çıkacak. Buna göre memur maaşı 345 lira artacak. Ancak enerji zamları nedeniyle memurun alacağı 140 liralık maaş zammının yüzde 40’ı enerji faturalarına yapılan zamma gidecek. Memurun zammı neredeyse yarı yarıya erimiş olacak.
- Temmuz zammıyla birlikte en düşük SSK emekli aylığı 2 bin 326 liradan 2 bin 547 liraya çıkacak. Buna göre maaşta aylık 201 lira artış olacak. En düşük Bağkur emeklisinin maaşı da 182 lira artışla 2 bin 104 liradan 2 bin 286 liraya çıkacak. Enerji faturalarına yapılan zammın getirdiği 140 liralık yükle, emeklilerinin maaş zammı büyük ölçüde yok olacak.
- En düşük Bağ-Kur tarım emeklisinin maaşı da bin 639 liradan 1781 liraya çıktı. Bağ-Kur tarım emeklisinin maaşındaki 141 liralık artışın yüzde 99’u enerji faturalarındaki zamma gidecek. Emeklinin cebine sadece 1 TL kalacak
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