Elektrik Mühendisleri Odası'ndan uyarı: Yeni elektrik zamları kapıda

01 Temmuz 2021 Perşembe, 18:01

Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı. Bir yıllık dilimde konutlardaki zam oranı yüzde 29,1`e ulaşırken, asgari ücretliler maaşının yüzde 7,5`i elektrik faturasına ayırmak zorunda kalacak.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi, tepki çeken zamlar sonrası uyarıda bulundu.

"YÜZDE 29,1 ORANINDA 47,6 TL'LİK ZAM YAPILDIĞI GÖRÜLECEKTİR"



Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi açıklamasında şunları kaydetti: Konutlarda perakende enerji birim bedeli yüzde 19,5 artışla 47,4 kuruşa yükselirken, dağıtım bedeli ise yüzde 7,2`lik artışla 26,5 kuruşa ulaştı. Fon ve vergilerin de bu bedellere eklenmesiyle konut kullanıcıları için 1 kWh`lik enerjinin toplam maliyeti ise 91,72`ye yükseldi. 4 kişilik ailenin asgari yaşam standartları için tüketeceği varsayılan 230 kWh`lik enerjinin faturası ise yüzde 15`lik artışla birlikte 27,4 TL zamlanarak, 211 TL`ye yükseldi. Aynı miktardaki enerji tüketiminin konut faturalarına Temmuz 2020 döneminde 163,4 TL olarak yansıdığı düşünüldüğünde, aradan geçen 1 yıllık zaman diliminde konut faturalarına yüzde 29,1 oranında 47,6 TL`lik zam yapıldığı görülecektir.

TEHLİKE SİNYALLERİ OLUŞTU

Asgari ücretin yüzde 7,5’inin elektrik faturasına ayrılması gerektiği belirtilerek şunlar kaydedildi: Elektrik tarifeleri olağan şartlarda 3 aylık dönemlerde yılda dört kez yenilenmektedir. Tek bir tarife döneminde yüzde 15 oranında zam yapılması, doğalgaz maliyetlerindeki yüzde 20`lik artış ve EÜAŞ`nın toptan tarifelerinde yüzde 40`ı aşan zam yapması, 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle açıklanacak bir sonraki elektrik tarifesi için tehlike sinyalleri oluşmasına neden olmuştur. Ne yazık ki elektriğe yapılan zamlar sadece faturalara yansımamaktadır. Tüm mal ve hizmetler için temel girdi niteliğinde olan enerjiye yapılan zamlar, kaçınılmaz olarak genel ekonomi ve enflasyon üzerinden yük oluşturmaktadır. İğneden ipliğe tüm mal ve hizmetlerin pahalılaşmasına neden olacak bu gelişmeler, gerçek enflasyonu bugünden hesaplayamayacağımız ölçülerde yüksek seviyelere taşıma riski barındırmaktadır.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

Salgın döneminde uygulanan kısa çalışma ve ücretsiz izin ödeneklerinin sonlandırıldığı 1 Temmuz 2021 itibariyle gerçekleştirilen yüksek oranlı enerji zamları, bu dönemde işsiz kalan, geliri düşen yurttaşların hayatını daha zorlaştıracaktır. Enerjiye erişim bugün tüm dünyada temel insan haklarından biri olarak kabul görmektedir.

Enerji fiyatlarının herkesin ulaşabileceği düzeyde olması gerektiği ilkesini göz ardı ederek, üst üste yüksek artışlar, yeni bir yoksullaşma dalgası başlatacaktır. Asgari ücretle geçinen geniş halk yığınlarının ödeyemeyeceği fatura sayısının daha da artacağı uyarısını yaparak, elektrik tarifelerinin kamu yararını esas alan siyasi ve ticari müdahalelerden uzak özerk bir yapı tarafından belirlenmesi çağrımızı yeniliyoruz.