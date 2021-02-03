CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan 'istifa' yorumu: Gündem değiştirmek için...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, partisinden istifa eden milletvekilleriyle ilgili, "Milletvekilleri istifa etmişler, etsinler. Gündem değiştirmek için her türlü numara yapılıyor. Başkaları parti kurmuş, kuran kursun" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, başkanlığındaki parti heyetiyle birlikte Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Kentte sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edeceklerini ve esnafla bir araya geleceklerini söyleyen, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara değindi.
Öztunç, "Boğaziçi Üniversitesinde öğrencilerimize bir rektör atandı. İstemiyorlar rektörü. Hoca istemiyor, öğrenci istemiyor, Türkiye istemiyor, beyefendi orada oturmaya devam ediyor. Onuruyla istifa etse belki bu kadar kötü anılmayacak." diye konuştu.
Bir gazetecinin üniversitedeki olaylarda gözaltına alınanlardan bazılarının öğrenci olmadığının açıklandığını hatırlatması üzerine Öztunç, "Zaman değişiyor, yöntem değişmiyor. Ben 80 öncesi öğrenci değildim ama okuduk. Üniversitedeki eylemlerde üniversiteden olmayan, öğrenci olmayan birçok provokatörün olduğu açıktır. Giriyor birisi araya bir provokasyon yapıyor aradan kendisi çıkıyor. Sonra öğrenci kalıyor orada" ifadelerini kullandı.
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serildiği iddiasına ilişkin soruya ise Öztunç, "Az önce söylediğim gibi provokasyon var mı, var. Yine bizim değerlerimize hepimiz sahip çıkarız. Hiç kimse bizim değerlerimize aykırı, yanlış bir durumda bulunamaz." diye cevap verdi.
İSTİFALARLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME
CHP'den istifa eden milletvekillerinin hatırlatılması üzerine Öztunç, "Bugün biz Uşak'a saha çalışması yapmaya geldik. Biz bugün Uşak'a yoksulun, işsizin, ekonomik sıkıntı yaşayan yurttaşlarımızın sıkıntılarını dinlemeye geldik. Bizim gündemimiz milletin çektiği sıkıntılar. Bizim başka bir gündemimiz yoktur. Milletvekilleri istifa etmişler, etsinler. Gündem değiştirmek için her türlü numara yapılıyor. Başkaları parti kurmuş, kuran kursun. Bizi ilgilendirmiyor. CHP, emin adımlarla her türlü operasyona rağmen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde iktidara gelecektir" dedi.
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