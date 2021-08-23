CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Dışişleri Bakanlığı'na sert eleştiri
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'un Türkiye'de mülteci merkezi kurma planına geç tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı'nı sert sözlerle eleştirdi.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için merkezler kurma planı yaptığını belirtti.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın kaleme aldığı makalenin ardından ‘Türkiye’de mülteci merkezi kurulması’ yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu.
Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi;
- Birleşik Krallık basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
- Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir.
"HARİCİYE GELENEĞİMİZE YAZIK"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çok sert tepki gösterdi.
"Millet İttifakı karşı çıkmasa ülke çıkarlarını korumak aklınızdan dahi geçmiyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Biz sesimizi çıkarıyoruz, yarım saat sonra siz uyanıyorsunuz. Antetli A4 Bakanlığı’na dönüştünüz. Yüzlerce yıllık hariciye geleneğimize yazık” ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı karşı çıkmasa ülke çıkarlarını korumak aklınızdan dahi geçmiyor. Biz sesimizi çıkarıyoruz, yarım saat sonra siz uyanıyorsunuz. Antetli A4 Bakanlığı'na dönüştünüz. Yüzlerce yıllık hariciye geleneğimize yazık. pic.twitter.com/31xax7h5jo— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 22, 2021
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