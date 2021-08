İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz

The Mail on Sunday gazetesinde bugün yayımlanan bir makalesinde Wallace, planın detaylarından bahsetmedi.

Wallace ayrıca ABD'nin Afganistan'ı terk etmek için son tarihi olan 31 Ağustos'tan önce "hiçbir ülkenin tahliyelerini tamamlayamayacağını" ifade etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Afganistan'da yaşanan krizi değerlendirdi.

Erdoğan görüşmede, "Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini" söyledi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "İki lider, Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin ülkedeki her türden nüfusu temsil etmesi, kadınların ve azınlıkların haklarını koruması gerektiği ve Taliban'ın bu konuda sözleriyle değil eylemleriyle değerlendirileceği fikirlerini paylaştı" ifadeleri yer aldı.

Başbakanlığın açıklamasında, iki liderin de BM koordinasyonunun bu çabanın merkezinde yer alacağı üzerinde hemfikir olduğunu belirtilerek, "Erdoğan ve Johnson ülkelerin yardım ve mülteciler üzerindeki yük paylaşımını taahhüt etmeleri gerektiği konusunda anlaştılar" denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Johnson ile yaptığı görüşme hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afgan düzensiz göçü, krize dönüşmeden başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkesin samimi bir şekilde elini taşın altına koyması ve uluslararası toplumun bu konuda bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı."

Öte yandan Borish Johnson, Pazar günü yaptığı açıklamada G7 liderlerinin Salı günü Afganistan'daki krizi video konferans toplantısıyla tartışacaklarını duyurdu.

Johnson, ayrıca G7 toplantısına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Uluslararası toplumun güvenli tahliyeleri sağlamak, insani krizi önlemek ve Afgan halkını son 20 yılın kazanımlarını güvence altına alıp onları desteklemek için birlikte çalışması hayati öneme sahip" dedi.

I will convene G7 leaders on Tuesday for urgent talks on the situation in Afghanistan. It is vital that the international community works together to ensure safe evacuations, prevent a humanitarian crisis and support the Afghan people to secure the gains of the last 20 years.