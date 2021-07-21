CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Derin Toparlak'a tebrik

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 21:26

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkemize Avrupa Şampiyonluğu'ndan sonra bu sene de Büyükler Paletli Yüzme’de dünya şampiyonluğu getirerek bu kategoride ülkemize ilki yaşatan Derin Toparlak'ı yetiştiren antrenörü Canberk Babaoğlu'nu aradı. "Ülkemize bu gururu yaşattığınız için sizlere çok teşekkür ederim hocam" dedi. Bayramını kutlayarak, daha fazla şampiyon yetiştirmeleri konusunda gayretlerinin artarak devam etmesini diledi. Bu başarının da küçük sporculara örnek olmasını temenni ederek çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. kendilerinin de her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyleyerek , "Kulübünüz Bakırköy Ataspor'u, şampiyonumuzu ve siz değerli hocamızı en içten dileklerimle kutlar sağlık ve başarı dilerim" ifadelerini kullandı.

Antrenör Canberk Babaoğlu da sürpriz aramadan büyük heyecan duyduğunu, ikinci bayram heyecanını yaşadığını söyledi. Başarının en güzel yönünün bu şekilde takdir edilmek olduğunu belirterek, "Sporcumuz Derin Toparlak'la bütün hayalimiz bayrağımızı gönlere çektirip ulusal marşımızı söyletmekti" dedi. "Bunu yaşadığımız ve yaşattığımız için çok büyük onur duyduk. Sizlere söz veriyoruz daha büyük başarılara imza atmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bu süreçte bizlere desteğini esirgemeyen kulüp başkanımız Prof.Dr. Ahmet Murat Bülbül'e ve her daim yanımızda olan Dr.Bülent Kerimoğlu'na huzurunuzda teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı. Bu sohbet karşılıklı iyi niyet dilekleriyle sona erdi.

Kulüp, "Bizler Bakırköy Ataspor Kulübü yönetimi olarak da su sporlarında ilklere imza attığımız ve ülkemize böyle bir heyecanı yaşattığımız için çok gurur duyduk. Bu konudaki iddiamız; bilgimizden, tecrübemizden , teknik ekibimizin gayretinden , sporcularımızın yeteneğiyle birlikte kulübümüzün isminden gelmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasını yaptı.