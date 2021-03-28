CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, esnaf ve çiftçinin mağduriyetinin giderileceğini söyledi

28 Mart 2021 Pazar, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafa ve çiftçiye aldıkları kredilerin faizlerini “sıfırlama” sözü vererek “Sadece ana parayı isteyeceğim” dedi. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dün Hadımköy Ekmek Fabrikası’nın inşaatında incelemelerde bulundu. Şantiyeyi gezerken gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, yaşanan yoksullaşmaya dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, “İstanbul, özellikle şu son dönemde yaşadığı yoksullukla beraber ekmek üretimine ihtiyaç duyuyor. Belediye başkanımız İstanbullulara hizmet veriyor. Hiçbir evde çocuk yatağa aç girmesin diye defalarca ifade ettik. Bu görevi üstlenecek de o kentin belediye başkanı. Ekrem başkan da bu konuda elinden gelen tüm çabayı gösteriyor. Ucuz ekmeğe ihtiyacı var. Hayat çok pahalı. Yoksulların ağırlıklı olarak bulundukları yer İstanbul. 1 milyonun üstünde yoksul hane var” dedi. İmamoğlu ise Halk Ekmek tarafından 1 liraya ekmek satıldığını belirterek “Neredeyse iki katından daha fazlaya fırınlarda satılıyor. Fırınların da maliyetlerle uğraştığını biliyoruz. Bizim bugün yoksulluğa karşı mücadele verme zorunluluğumuz var” diye konuştu. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, şantiye yakınındaki bir baklava dükkânını ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Burada İmamoğlu, baklava keserek ikram etti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Kirazlı-Halkalı Metro Hattı’nın açılış törenine katıldı.

‘YENİ ANLAYIŞ GETİRECEĞİZ’

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, şantiye yakınındaki bir baklava dükkânını ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Burada İmamoğlu, baklava keserek ikram etti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Kirazlı-Halkalı Metro Hattı’nın açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Türki-ye’ye yeni bir siyasi anlayış getireceklerini söyleyerek “Halka hizmet etmek ise tüm belediye başkanlarımız 24 saat çalışıyorlar. Eğer siyasetçi kullandığı paranın halkın parası olduğunu bilir ve o çerçevede harcadığı her kuruşun hesabı verirse yeni bir siyasetin adımını atıyoruz demektir. Bütün belediye başkanlarımız aynı felsefeyle yola çıkıyorlar. Düşünebiliyor musunuz hükümetin dışardan aldığı krediden çok daha ucuza kredi bulabiliyorlar” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, esnafa ve çiftçiye de seslenerek “İzlenen yanlış ekonomik politikalar sonucunda binlerce mağdur olan insanımız var. Esnaf kardeşlerimize sesleniyorum, iktidar olduğumuzda aldığınız o kredilerin faizlerini tamamen sileceğiz ve mağduriyetiniz telafi edeceğiz. Çiftçi kardeşlerime de sesleniyorum, sizin mağduriyetinizi de kesinlikle çözeceğim. Aldığınız kredilerin faizlerini tamamen sıfırlayacağım. Sadece ana para isteyeceğim” ifadelerini kullandı.