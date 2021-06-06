CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "LGS'ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Torunum Duru da bu sınavda olacak. Aklım çocuklarda ve torunumda olacak. Hadi çocuklar, emeklerinizin mükafatını alma zamanınız geldi. Sizlerle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
LGS’ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Torunum Duru da bu sınavda olacak. Aklım çocuklarda ve torunumda olacak. Hadi çocuklar; emeklerinizin mükafatını alma zamanınız geldi. Sizlerle gurur duyuyoruz. pic.twitter.com/TmeEOo9J1z— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 5, 2021
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