MEB'den "Hedefi olmayan öğrencilerin sınava katılmamasını sağlayın" talimatı!

04 Haziran 2021 Cuma, 15:46

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilde bulunan okul müdürlerine "Sınavda herhangi bir hedefi olmayan öğrencilerin LGS'ye katılmamasını sağlayın” mesajı gönderdi.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza Aygün tarafından gönderilen yazıda şöyle denildi:

"Kıymetli ortaokul müdürlerimiz biliyorsunuz ki önümüzdeki hafta sonunda LGS sınavı var. Daha önce de paylaştığımız gibi bu sınavda herhangi bir hedefi olmayan ya da ders durumu istenmeyen durumda olan öğrencilerimizin velileri ile istişare edilerek sınava katılmamaları yönünde yönlendirme çalışmalarımızı ivedilikle takip edelim, çünkü sene boyu verilen emekler hedefsiz öğrencilerimizin sınava katılımı ile ortalamalarınız oldukça aşağılara düşmektedir. Bundan dolayı 8. sınıf öğrenci sayımız ve bu konu ile ilgili görüş yapılan öğrenci veli görüşmelerinin her okul müdürümüz tarafından hassasiyet ile üzerinde durulması ve bir liste halinde tarafımıza bildirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.”

CHP'Lİ KAYA: BU SUÇTUR!

Konu üzerine CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya yazılı bir açıklama yaptı.

"Bu nasıl bir eğitim anlayışıdır! Çocuklarımız hedefi olan ve olmayanlar diye ayrıştırılmış. Sonra da “hedefi olmayan” öğrenciler kategorisine koyduklarının eğitim haklarını ellerinden alarak, gözden çıkarmışlar." diyen Kaya, tepkisini şu ifadelerle gösterdi:

"Hiç kimse çocuklarımızı değersizleştiremez!

“Hedefi olmayan”, “hedefi olan” “başarılı”, “başarısız”, “nitelikli”, “niteliksiz” kategorilerine koyarak geleceklerini karartamaz.

Böyle bir ayrım yapmaya ne hakkınız, ne de haddiniz var.

Bu uygulama suçtur!

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk çocuklarımızın kategorize edilerek eğitim sisteminin dışına itilmesine sessiz mi kalacaksınız? Hedefi olmayanlar yöneticiler, Milli Eğitim Bakanlığında görev yapmaya devam mı edecek?

Çocuklarımızı “hedefi olmayanlar” diyerek açık liselere yönlendirmek, istemedikleri halde imam hatip liselerine, meslek liselerine mecbur bırakmak isteyenlerle mücadelemiz devam edecek. CHP olarak olayın takipçisi olacağız, çocuklarımızın mağdur edilmesine asla izin vermeyeceğiz."

EĞİTİM-SEN: ÖĞRENCİLERİ GÖZDEN ÇIKARMIŞLAR

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aygün'ün yazısına Eğitim-Sen Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamayla da tepki gösterildi. Eğitim-Sen açıklamasında şöyle denildi:



"Görevi eğitimin niteliğini arttırmak ve öğrencilerin eğitim hizmetine eşitçe erişimini sağlamak olması gereken bir yöneticinin, “sınavda herhangi bir hedefi olmayan öğrencilerin sınava katılmamasını sağlamak” olarak kendine ve okul müdürlerine biçtiği görev açıkça suçtur!

Hamza Aygün’ün hedefi, acil uzaktan öğretimin sorunlarını gizlemek ve Liselere Geçiş Sistemi’nin amacına uygun biçimde yoksul ailelerin çocuklarını imam hatip, meslek lisesi ve açık liselere yönlendirmektir. Hamza Aygün’ün sözleri, siyasi iktidar ve kadrolarının, yarınlarına güvenle bakamayan öğrencileri nasıl gözden çıkardığının resmidir!

Eğitim Sen olarak MEB’e çağrımız, Hamza Aygün hakkında gerekli yasal işlemleri derhal başlatmasıdır. Öğrencilerimizin eğitim hakkı için, gençlerimizin yarınlara güvenle bakabilmeleri için tüm örgütlü gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğimiz bilinmelidir."