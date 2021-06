MEB duyurdu: LGS'de maske takmak zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirilecek.

Sınav başvuruları merkezi olarak yapılan öğrenciler, bu yıl da sınava kendi okulunda girecek. Öğrenciler, okulundaki bina, sıra numarası gibi bilgileri e-Okul sisteminden öğrenebilecek. Öğrencilerin sınav günü en geç saat 09.00'da okulunda hazır bulunması gerekiyor.

Sınav binası ile bahçesine yalnızca öğrenci ve görevliler alınacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık bölümde, öğrencilerin okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uymaları için gerekli tedbirler alınacak. Gerek birinci oturum gerekse sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak. Binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla gerekirse sınıf sınıf olmak üzere öğrencilerin sınav salonu ve binadan güvenli şekilde çıkması sağlanacak.

Okul binası ve koridorlarda maske takmak mecburi. Ancak sınava girilecek salonda sıralar arasında sosyal mesafe bulunacağı için öğrenci talep ederse maskesini çıkarabilecek. Ayrıca sınav binalarında öğrenciler için yedek maske ve el antiseptiği bulundurulacak.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabından LGS ile ilgili paylaşımda bulundu.

8. sınıf öğrencilerimize ve velilerine günaydın!



LGS’ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar... pic.twitter.com/r3oEXuEk3H