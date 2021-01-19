CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den saray harcamalarına tepki

19 Ocak 2021 Salı, 06:00

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Resmi Gazete’de yayımlanan 2021 yatırım programıyla Okluk ve Ahlat Sarayları’na yeni harcamalar yapılacağına dikkat çekerek “1500 odalı saraylarında dünyanın harcamalarını yapanlar bu sene Ahlat’taki kışlık Saray’a 89 milyon TL daha harcayacak. Okluk’taki yazlık Saray için de 20 milyon TL daha harcayacak. Şu ana kadar yazlık Saray’a 620 milyon TL para harcandı” dedi.

Özel, “Herkesten fedakârlık isteyen Cumhurbaşkanı, sadece Saray’dan tasarruf etmiyor” diye konuştu. Özel, 2021 yılı yatırım programındaki Saray harcamalarına ilişkin açıklama yaptı.

“Katlansınlar, aç kalsınlar, kuru ekmek yiyorsa kendini tok saysınlar, dedikleri vatandaş bir yanda, Saray’ın harcamaları diğer yanda” diyen Özel, “Gerçekten akılların almayacağı, vicdanların kabul etmeyeceği bir haldeyiz. Bir ailenin yazın tatil yapması için ya da Katar şeyhinin yazın denize girmesi için yapılan Saray’a 620 milyon TL para harcayanlar vatandaştan fedakârlık istiyor. Kışın Ahlat’ta birkaç gün geçirmek için milyon TL’leri harcayanlar, vatandaştan sabır bekliyor. Sabır taşı çatladı” ifadelerini kullandı. Siyasetin öncelik belirleme işi olduğunu belirten Özel, “Artık bu Saray rejiminin, aile devletinin sonunun gelmesi, artık vatandaşa hizmet edecek gerçek bir hükümetin kurulması gerekiyor” dedi.