CHP heyeti, ‘Kaygılı halk umut arayışında’

22 Mart 2021 Pazartesi, 04:00

Bölgenin bazı köylerinde tek geçim kaynağı koruculuk haline gelmiş. Yoksulluktan intihar vakalarında artış olduğunu öğrendik” dedi. Yurttaşların siyasal gündemden kopuk olduğunun altını çizen Kılınç, “HDP’nin kapatılma davasına ilişkin bölge halkı ‘Acaba ne olacak’ diye kaygılarını dile getiriyor” ifadelerini kullandı.

CHP’li 10 milletvekili geçen hafta beş gün boyunca Van, Hakkâri, Şırnak, Mardin ve Batman’da incelemelerde bulunarak yurttaşların sorunlarını dinledi. Bölgedeki izlenimlerini Cumhuriyet’e anlatan Kılınç, “Bölgedeki koruculuk, aşiret yapılanmasının güçlenmesine neden olmuş. Yurttaşların bir kısmı kendini güvende hissetme duygusu ile aşiretlere, bir kısmı ise farklı gerekçelerle HDP ile korunma zırhının içine tabi tutmuşlar. Şimdi ise AKP ve HDP dışında bir alternatif, umut arayışındalar. Mardin’de bir esnaf bunu ‘Siz burada şansınız olmayacağınızı düşünüyorsunuz ama doğru bir çalışma ve adaylarlar belirlense kimin kazanacağı belli olmaz’ diyerek sıkışmışlığı dile getirdi” dedi.

‘KORUCULUKLA GEÇİNİYORLAR’

Hakkari ve Şırnak’ın bazı köylerinde sınırların da kapanmasıyla tek geçim kaynağının koruculuk olduğunu söyleyen Kılınç, “Asgari ücret aldıklarını söyleyen korucular okula giden çocuklarını okutmakta zorlandıklarını anlatıyor. Habur 2 diye adlandırılan köydeki korucular ‘Pençe Harekâtı’na da katılmış ve bir köyden 27 şehit verilmiş. Ama o köyün tek geçim kaynağı ve oradaki esnafın da satış yaptığı tek kesim bu olunca koruculuğa umut bağlanmış. İnsanlar ölüm pahasına geçinmek için korucu olmaya çalışıyor” diye konuştu. Politik kesim dışındaki yurttaşların siyasal gündemden kopuk olduğunun altını çizen Kılınç, “İnsanlar artık AKP ile nefes alamadığını, HDP’nin de sadece Kürt sorunu üzerinden yaptığı siyasetin ihtiyaçlara karşılık vermediğini söylüyor. Bölgede geçim sıkıntısından dolayı intihar vakalarının arttığını öğrendik. Yine konuştuğumuz birçok yurttaş intihar eğiliminde olduğunu ifade ediyor. Buralarda yurttaşlar tükenmişlik içinde” ifadelerini kullandı.

‘YURTTAŞ KAYGILI’

Bazı güvenlik güçleri ile siviller arasında sıkıntıların da yaşandığına tanık olduklarını söyleyen Kılınç, “Sivil ile nasıl ilişki kurması gerektiğini bilmeyen ya da bilinçli kötü davranan güvenlik görevlilerini de gördük. Konuştuğumuz hemen hemen herkes sürekli olarak ‘Biz toprağımıza, bayrağımıza ve devletimize bağlıyız’ deme gereği hissediyor. Kısaca biz ‘terörist’ değiliz deme gereksiniminde bulunuyorlar. Sınır güvenliğinin yanında jeopolitik öneme sahip olan bölgede komşularla ilişkinin sağlanması ve yurttaşlara demokratik bir ortamın sağlanması da kaçınılmaz bir gereklilik” dedi. Yüksel Mansur Kılınç, HDP’ye açılan kapatma davasına ilişkin ise bölgede yurttaşların, “Acaba ne olacak” kaygısı yaşadığını dile getirerek “HDP’nin de sağduyulu davranması ile bölge sakin görünüyor. HDP seçmeni sokağa çekilmek istediğini düşünüyor” diye konuştu.