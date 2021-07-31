Konya'da katledilen aile son yolculuğuna uğurlandı

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 20:22

Konya'da dün akşam saatlerinde evlerine yapılan silahlı saldırı sonucu katledilen Dedeoğulları ailesinin cenaze töreni Karatay ilçesi Saraçoğlu Mezarlığı’nda yapıldı. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener başkanlığındaki CHP Heyeti, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve Konya Valisi Vahdettin Özkan da katıldı.

Meram ilçesinde dün akşam gerçekleşen saldırı sonucu yaşamını yitiren Yaşar Dedeoğulları (65), eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları’nın (35) cenazeleri, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, Saraçoğlu Mahallesi’ndeki mezarlık önüne getirildi.

İkindi namazından sonra düzenlenen cenaze törenine; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile birlikte AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener başkanlığındaki CHP heyeti, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar başkanlığındaki heyet, Konya protokolü ve ailenin yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazın ardından katledilen 7 kişinin cenazesi yan yana toprağa verildi.

Konya Başsavcılığı'ndan yapılan bugünkü açıklamaya göre katliamın ardından 10 kişi gözaltına alınmıştı.