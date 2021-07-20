CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'den Kılıçdaroğlu'yla ilgili adaylık sinyali

20 Temmuz 2021 Salı, 14:40

Deniz Yücel, “İşi gücü bırakmışlar genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nın adaylığını tartışıyorlar. Dürüstlük, namus, ahlak, erdem, vatan sevgisi, millet sevgisi ve tabii ki demokrasiye bağlılık deyince insanların aklına gelen ilk isim Kemal Kılıçdaroğlu'dur” dedi.

CHP İzmir İl Örgütü’nün Kurban Bayramı bayramlaşma töreni Kültürpark'ta içinde bulunan İzmir Sanat'ta gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in şehir dışında olduğu için katılamadığı törende Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Parti Meclisi Üyeleri (PM), Ednan Arslan, Devrim Barış Çelik, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Mahir Polat, Milletvekilleri Tacettin Bayır, Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve örgüt mensupları katıldı.

Bayramlaşmada ilk konuşmayı İl Başkanı Deniz Yücel yaptı. Yücel,

“Bu dönem milletvekillerimiz; genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Türkiye’nin her yerinde çalışma yapıyorlar. Basmadık yer bırakmıyorlar. Uşak’tan Kars’a, Giresun’dan, Şırnak’a, Batman’a, Adıyaman’a esnafla, işçiyle, emekliyle, gençlerimizle halkımızla bir araya geliyorlar, onların sorunlarını dinliyorlar ve iktidar olduğumuzda bu ülkenin sorunlarını nasıl bir bir çözeceğimizi anlatıyorlar. O yüzden İzmir milletvekillerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Sözlerimi noktalamadan önce bir konuya dikkat çekmek istiyorum.

Birileri bir süredir paniklemiş durumda. Saltanatları biteceği için bir panik yaşıyorlar. İşi gücü bırakmışlar genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olur mu? Olmaz mı? Bunu tartışıyorlar. Ben sadece bir tespitimi paylaşmak istiyorum. Dürüstlük, namus, ahlak, erdem, vatan sevgisi, millet sevgisi, ve tabii ki demokrasiye bağlılık deyince; insanların aklına gelen ilk isim Kemal Kılıçdaroğlu'dur. O yüzden biz, genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önde, biz arkasında bu ülkeye demokrasi ve adalet getirmek için emin adımlarla yürüyoruz. Tabii ki Millet İttifakı paydaşları ve tüm dostlarımızla birlikte. Bir sonraki bayram CHP iktidarında, tüm halkımızın, 82 milyonun bayramı olacaktır” dedi.

Soyer’in Gediz turu hakkında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Sayın Soyer ne çevre ne tarım bakanıydı. Sadece yaşadığı havzaya duyarlı CHP'nin sosyal demokrat, solcu, halkçı bir belediye başkanıdır ve bunun örneğini verdi. Ülkenin hali ortadadır. Bunlar gidecek. Bunların yerine Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde Millet İttifakı ama erken ama zamanında sandıkta bu iktidarı aşağı indirerek halkın iktidarını kuracaktır" diye konuştu.

İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan, Mahir Polat, Tacettin Bayır, Atila Sertel, Kamil Okyay Sındır ve PM Üyesi Devrim Barış Çelik de partililerin bayramlarını kutladı.